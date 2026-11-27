Главный тренер Бенфики Марку Силва оценил игру украинского вратаря Анатолия Трубина после разгромного поражения от Виктории Пльзень (0:4) в матче пятого тура общего этапа Лиги Европы.

Наставник лиссабонцев отметил, что нельзя во всем винить голкипера, поскольку, несмотря на пропущенные мячи, он неоднократно выручал команду.

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"Мы пропустили четыре гола, но я даже не знаю, сколько еще пропущенных предотвратил Трубин. Все всегда строго судят только одну сторону. Уважаю это. Но количество невынужденных ошибок было просто ненормальным.

Когда говорили, что Бенфика - фаворит на победу в Лиге Европы, я отвечал, что путь еще длинный, я не ожидал ничего подобного этому матчу, но постоянно предупреждал, что мы далеки от того, на что способны. Это стало ярким тому подтверждением. Это был ужасный момент, но мы еще можем исправить ситуацию. Это произошло на общем этапе. Было бы хуже, если бы это случилось позже, в более решающих матчах. Это, как говорится, открывает глаза. Очень важно стоять твердо на земле. Мы должны признавать свои достоинства и слабости, но нужно идти вперед и оставаться скромными.

Посмотрите, как мы пропустили второй, третий и четвертый голы. Я не буду винить Трубина. При втором голе мы могли совершить тактический фол, но не сделали этого. Это было вопиюще. То же самое произошло при третьем голе. Многое сработало хорошо. Я не буду указывать пальцем на вратаря, но уважаю мнение журналистов", - приводит слова тренера Mais Futebol.

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