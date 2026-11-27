В мае этого года Ингвару Йонссону диагностировали онкологическое заболевание.

Бывший вратарь сборной Исландии, участник исторического для команды Евро-2016 Ингвар Йонссон ушел из жизни в возрасте 37 лет.

О трагическом событии на своем официальном сайте сообщил клуб игрока Викингур.

Голкипер скончался 25 ноября после борьбы с онкологическим заболеванием, которое ему диагностировали в мае этого года.

"С глубоким сожалением и скорбью сообщаем, что наш дорогой друг и товарищ по команде Ингвар Йонссон, голкипер Викингура, скончался в среду, 25 ноября, в окружении своих близких. Мысли клуба и всех представителей Викингура - с его семьей и родными. Выражаем им наши самые искренние соболезнования", - говорится в заявлении клуба.

Það er með miklum söknuði og djúpri sorg sem við greinum frá því að okkar kæri vinur og samherji Ingvar Jónsson, markvörður Víkings, lést miðvikudaginn 25. nóvember, í faðmi sinna nánustu. Hugur félagsins og allra Víkinga er hjá fjölskyldu hans og ástvinum. Við sendum þeim okkar dýpstu samúðarkveðjur. Virðingarfyllst. Knattspyrnufélagið Víkingur ❤️🖤 — Víkingur Fótbolti (@vikingurfc) November 26, 2026

На протяжении своей карьеры Йонссон выступал за исландские Ньярдвик и Стьярнан, норвежские Старт, Саннес и Саннефьорд, а также датский Виборг.

К Викингуру Йонссон присоединился в 2020 году и провел за клуб 176 матчей. Вместе с командой голкипер четыре раза становился чемпионом Исландии, а также завоевал три Кубка и три Суперкубка страны. Также на клубном уровне на его счету еще одно чемпионство в составе Стьярнана.

За сборную Исландии Йонссон провел восемь матчей. Он входил в состав национальной команды в качестве запасного вратаря на Евро-2016 во Франции, когда исландцы впервые в истории вышли на чемпионат Европы и дошли до четвертьфинала.

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