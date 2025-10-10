iSport.ua
Футбол

Исландия - Украина: прогноз на матч отбора на чемпионат мира

Узнай на ISPORT, кто может победить в матче украинской и исландской сборных.
Вчера, 08:43       Автор: Василий Войтюк
Сборная Украины / УАФ
В рамках третьего тура квалификации на чемпионат мира 2026 года сборная Украины сыграет на выезде против Исландии. 

После первых двух туров у Украины в активе один набранный бал, тогда как у исландцев - три.

Поединок Исландия - Украина должен пройти 10 октября, начало матча назначено на 21:45 по киевскому времени.

Коэффициент на матч квалификации ЧМ-2026
Исландия - Украина

В предстоящем поединке эксперты считают фаворитом именно команду Сергея Реброва, хотя преимущество у них не особо большое.

Прогноз букмекеров на матч Исландия - Украина 

  • Победа Исландии - 2,95
  • Ничья - 3,33
  • Победа Украины - 2,45

Напомним, что на ISPORT вышло интервью с бывшим игроком Колоса и Черноморца, который надеется на победу Исландии в предстоящем матче.

