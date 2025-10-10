Исландия - Украина: прогноз на матч отбора на чемпионат мира
В рамках третьего тура квалификации на чемпионат мира 2026 года сборная Украины сыграет на выезде против Исландии.
После первых двух туров у Украины в активе один набранный бал, тогда как у исландцев - три.
Поединок Исландия - Украина должен пройти 10 октября, начало матча назначено на 21:45 по киевскому времени.
Коэффициент на матч квалификации ЧМ-2026
Исландия - Украина
В предстоящем поединке эксперты считают фаворитом именно команду Сергея Реброва, хотя преимущество у них не особо большое.
Прогноз букмекеров на матч Исландия - Украина
- Победа Исландии - 2,95
- Ничья - 3,33
- Победа Украины - 2,45
