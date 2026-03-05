iSport.ua
УАФ вынесла вердикт по сорванному матчу УПЛ Александрия - Оболонь

Хозяев поединка строго наказали за неготовность поля к проведению игры.
Сегодня, 13:55       Автор: Игорь Мищук
Матч Александрия - Оболонь не состоялся / ФК Александрия
Матч Александрия - Оболонь не состоялся / ФК Александрия

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола вынес решение по поводу сорванного матча 17-го тура украинской Премьер-лиги между Александрией и Оболонью.

Поединок должен был состояться 23 февраля, однако был отменен из-за замерзшего поля на стадионе Ника.

Читай также: "Александрия должна понести наказание": Оболонь жестко отреагировала на отмену матча УПЛ

Как сообщает официальный сайт УАФ, после рассмотрения материалов, касающихся матча, было принято решение засчитать Александрии техническое поражение со счетом 0:3, а Оболони - соответственно техническую победу 3:0.

Кроме того, "горожане" должны выплатить обязательный денежный взнос в размере 150 тысяч гривен.

Также Александрию обязали компенсировать Оболони, официальным лицам и официальному вещателю расходы, напрямую связанные с участием в матче, за ненадлежащую подготовку и организацию матча, что привело к его отмене.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ александрия чемпионат Украины Украинская Премьер-лига уаф Оболонь

