УАФ вынесла вердикт по сорванному матчу УПЛ Александрия - Оболонь
Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола вынес решение по поводу сорванного матча 17-го тура украинской Премьер-лиги между Александрией и Оболонью.
Поединок должен был состояться 23 февраля, однако был отменен из-за замерзшего поля на стадионе Ника.
Читай также: "Александрия должна понести наказание": Оболонь жестко отреагировала на отмену матча УПЛ
Как сообщает официальный сайт УАФ, после рассмотрения материалов, касающихся матча, было принято решение засчитать Александрии техническое поражение со счетом 0:3, а Оболони - соответственно техническую победу 3:0.
Кроме того, "горожане" должны выплатить обязательный денежный взнос в размере 150 тысяч гривен.
Также Александрию обязали компенсировать Оболони, официальным лицам и официальному вещателю расходы, напрямую связанные с участием в матче, за ненадлежащую подготовку и организацию матча, что привело к его отмене.
