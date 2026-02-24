iSport.ua
Русский Українська
Футбол

"Александрия должна понести наказание": Оболонь жестко отреагировала на отмену матча УПЛ

Киевский клуб обвинил хозяев поля в срыве поединка.
Сегодня, 12:40       Автор: Игорь Мищук
Матч Александрия - Оболонь был отменен / ФК Александрия
Матч Александрия - Оболонь был отменен / ФК Александрия

Оболонь озвучила свою позицию по поводу отмененного матча с Александрией, который должен был состояться 23 февраля на стадионе Ника в рамках 17-го тура украинской Премьер-лиги.

Киевский клуб в своем официальном заявлении обвинил "горожан" в неподготовленности поля и срыве поединка. Также "пивовары" сообщили, что автобус с их командой подвергся нападению со стороны болельщиков хозяев.

Читай также: Матч УПЛ Александрия - Оболонь отменили

"Это заявление ФК Оболонь сформировано на основании событий, произошедших вокруг матча 17-го тура украинской Премьер-лиги между Александрией и Оболонью.

ФК Оболонь считает, что ФК Александрия недостаточно сделал для подготовки поля и поле было не готово к проведению матча.

Такое случалось, что наши команды из-за состояния поля в Александрии не смогли сыграть осенью и мы согласились сыграть весной, но тогда был определенный форс-мажор и у Александрии было недостаточно времени для подготовки поля. На этот раз возникла совсем другая ситуация и времени было достаточно для создания нормальных условий для проведения матча.

Главный судья и официальный представитель Премьер-лиги приняли решение не проводить матч из-за травмоопасного состояния поля.

Однако ФК Александрия, сорвавший проведение матча, в СМИ всячески отмывался от своей бестолковости и фактически обвинил нашу команду в срыве матча. Более того, своими действиями исполнительный директор Дмитрий Китаев спровоцировал фанов и те агрессивно забросали автобус с игроками нашей команды снежными шариками, разбив лобовое стекло автобуса.

Команда в течение полутора часа ждала, что к ней подойдут и принесут извинения за сложившуюся ситуацию, однако этого не произошло - никаких извинений мы так и не получили.

Считаем, что за неподготовленное поле и срыв матча ФК Александрия должна понести наказание согласно регламенту соревнований и компенсировать нашему клубу понесенный ущерб", - говорится в заявлении Оболони.

Напомним, ранее ситуацию с отменой матча с Оболонью прокомментировал исполнительный директор Александрии Дмитрий Китаев.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ александрия чемпионат Украины Украинская Премьер-лига Оболонь

Статьи по теме

Лучшие бомбардиры УПЛ-2025/26: шестерка лидеров осталась неизменной после 17-го тура Лучшие бомбардиры УПЛ-2025/26: шестерка лидеров осталась неизменной после 17-го тура
Таблица УПЛ: ЛНЗ и Шахтер продолжают лидировать после возобновления чемпионата Таблица УПЛ: ЛНЗ и Шахтер продолжают лидировать после возобновления чемпионата
Талант Тоттенхэма интересен европейским грандом Талант Тоттенхэма интересен европейским грандом
Теофимо Лопес подтвердил смену весовой категории Теофимо Лопес подтвердил смену весовой категории

Видео

Двойной удар от украинцев: голы Ваната и Цыганкова в обзоре матча Алавес - Жирона
Двойной удар от украинцев: голы Ваната и Цыганкова в обзоре матча Алавес - Жирона

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Дале-Шевдаль и Мишлон одержали победы в масс-стартах на Олимпиаде-2026
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского масс-старта на Олимпийских играх-2026
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2026 года
просмотров
Футбол сегодня: матчи Атлетико, Байера, Интера, Ньюкасла в плей-офф Лиги чемпионов
просмотров

Последние новости

Европа15:30
Талант Тоттенхэма интересен европейским грандом
Бокс15:05
Теофимо Лопес подтвердил смену весовой категории
Формула 114:35
Хорнер - об увольнении: Меня сочли слишком влиятельной фигурой
Украина14:30
Кубок Украины: утверждены даты и время начала четвертьфинальных матчей
Европа14:15
Президент Бенфики: Престианни обвиняют в расизме, но это не так
Биатлон14:05
"Мечталось о медали, но это еще впереди": Лидер сборной Украины по биатлону подвел итоги Олимпиады
Европа13:28
Ливерпуль может обновить трансферный рекорд предстоящим летом
Бокс13:25
Пакьяо пообещал испортить безупречный рекорд Мейвезера
Формула 112:48
Марко назвал преемника Ферстаппена
Украина12:40
"Александрия должна понести наказание": Оболонь жестко отреагировала на отмену матча УПЛ
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK