"Александрия должна понести наказание": Оболонь жестко отреагировала на отмену матча УПЛ

Оболонь озвучила свою позицию по поводу отмененного матча с Александрией, который должен был состояться 23 февраля на стадионе Ника в рамках 17-го тура украинской Премьер-лиги.

Киевский клуб в своем официальном заявлении обвинил "горожан" в неподготовленности поля и срыве поединка. Также "пивовары" сообщили, что автобус с их командой подвергся нападению со стороны болельщиков хозяев.

"Это заявление ФК Оболонь сформировано на основании событий, произошедших вокруг матча 17-го тура украинской Премьер-лиги между Александрией и Оболонью.

ФК Оболонь считает, что ФК Александрия недостаточно сделал для подготовки поля и поле было не готово к проведению матча.

Такое случалось, что наши команды из-за состояния поля в Александрии не смогли сыграть осенью и мы согласились сыграть весной, но тогда был определенный форс-мажор и у Александрии было недостаточно времени для подготовки поля. На этот раз возникла совсем другая ситуация и времени было достаточно для создания нормальных условий для проведения матча.

Главный судья и официальный представитель Премьер-лиги приняли решение не проводить матч из-за травмоопасного состояния поля.

Однако ФК Александрия, сорвавший проведение матча, в СМИ всячески отмывался от своей бестолковости и фактически обвинил нашу команду в срыве матча. Более того, своими действиями исполнительный директор Дмитрий Китаев спровоцировал фанов и те агрессивно забросали автобус с игроками нашей команды снежными шариками, разбив лобовое стекло автобуса.

Команда в течение полутора часа ждала, что к ней подойдут и принесут извинения за сложившуюся ситуацию, однако этого не произошло - никаких извинений мы так и не получили.

Считаем, что за неподготовленное поле и срыв матча ФК Александрия должна понести наказание согласно регламенту соревнований и компенсировать нашему клубу понесенный ущерб", - говорится в заявлении Оболони.

Напомним, ранее ситуацию с отменой матча с Оболонью прокомментировал исполнительный директор Александрии Дмитрий Китаев.

