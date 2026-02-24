iSport.ua
"Мечталось о медали, но это еще впереди": Лидер сборной Украины по биатлону подвел итоги Олимпиады

Виталий Мандзин поделился впечатлениями от выступлений на Играх-2026.
Сегодня, 14:05       Автор: Игорь Мищук
Виталий Мандзин / Getty Images
Виталий Мандзин / Getty Images

Украинский биатлонист Виталий Мандзин подытожил свое участие в зимних Олимпийских играх-2026 в Милане-Кортине.

Лидер мужской сборной отметил, что, несмотря на отсутствие медалей, главным достижением стал неоценимый опыт.

"Я понимал, что будет очень большое давление в такой момент и очень сильное внимание других людей приковано. Но я для себя поставил определенный психологический барьер, чтобы не загружаться разными мыслями. Решил чувствовать Олимпийские игры как обычные старты на Кубке мира. В прошлом году соревновались тут же, в этом же городе - Антхольце. Я старался избегать лишнего волнения и с холодной головой подходить к соревнованиям.

Десятое место в масс-старте? Скажу честно: доволен этой гонкой и своими выступлениями на Олимпийских играх. Да, где-то мечталось о медали, но это все еще впереди. А с этих гонок я взял для себя опыт, который не купишь за деньги и который будет со мной в течение моей карьеры. Эта гонка была драйвовой и доказала мне, что есть шанс и за него нужно хвататься. Уверен, что в будущем все это у меня будет.

Со всеми этими спортсменами я соперничаю на Кубке мира, знаю каждого из них. Наверное, самым ярым соперником для меня был лично я. Если побеждаешь этого соперника, то победишь и всех своих соперников на трассе. Где-то это получалось, где-то нет, но я старался это сделать. Когда же это удавалось, то у меня были лучшие результаты", - рассказал Мандзин в интервью Champion Radio.

