Украина определилась с составом мужской сборной на первый после Олимпиады этап Кубка мира

В биатлонной команде были произведены две замены.
Сегодня, 10:29       Автор: Игорь Мищук
Артем Тищенко / Getty Images
Главная тренерка мужской сборной Украины по биатлону Надежда Белова назвала состав на первый после Олимпиады-2026 этап Кубка мира, который пройдет в финском Контиолахти.

Украинская команда проведет две замены. Антон Дудченко и Тарас Лесюк после выступлений на Играх продолжат сезон на уровне Кубка IBU. В составе основной команды их заменят Богдан Цимбал и Артем Тищенко, сообщает Суспільне Спорт.

Читай также: Украина неудачно провела мужскую эстафету на Олимпиаде-2026, Франция взяла историческое золото

Состав сборной Украины:

  • Дмитрий Пидручный
  • Виталий Мандзин
  • Богдан Борковский
  • Богдан Цымбал
  • Артем Тищенко

Седьмой этап Кубка мира в Контиолахти пройдет с 5 по 8 марта.

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты гонок Кубка мира-2025/26.

