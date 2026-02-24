Украина определилась с составом мужской сборной на первый после Олимпиады этап Кубка мира

В биатлонной команде были произведены две замены.

Главная тренерка мужской сборной Украины по биатлону Надежда Белова назвала состав на первый после Олимпиады-2026 этап Кубка мира, который пройдет в финском Контиолахти.

Украинская команда проведет две замены. Антон Дудченко и Тарас Лесюк после выступлений на Играх продолжат сезон на уровне Кубка IBU. В составе основной команды их заменят Богдан Цимбал и Артем Тищенко, сообщает Суспільне Спорт.

Состав сборной Украины:

Дмитрий Пидручный

Виталий Мандзин

Богдан Борковский

Богдан Цымбал

Артем Тищенко

Седьмой этап Кубка мира в Контиолахти пройдет с 5 по 8 марта.

Седьмой этап Кубка мира в Контиолахти пройдет с 5 по 8 марта.

