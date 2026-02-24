Украина определилась с составом мужской сборной на первый после Олимпиады этап Кубка мира
Главная тренерка мужской сборной Украины по биатлону Надежда Белова назвала состав на первый после Олимпиады-2026 этап Кубка мира, который пройдет в финском Контиолахти.
Украинская команда проведет две замены. Антон Дудченко и Тарас Лесюк после выступлений на Играх продолжат сезон на уровне Кубка IBU. В составе основной команды их заменят Богдан Цимбал и Артем Тищенко, сообщает Суспільне Спорт.
Читай также: Украина неудачно провела мужскую эстафету на Олимпиаде-2026, Франция взяла историческое золото
Состав сборной Украины:
- Дмитрий Пидручный
- Виталий Мандзин
- Богдан Борковский
- Богдан Цымбал
- Артем Тищенко
Седьмой этап Кубка мира в Контиолахти пройдет с 5 по 8 марта.
Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты гонок Кубка мира-2025/26.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!