Клуб МЛС работает над переходом звезды Атлетико

Антуан Гризманн может продолжить карьеру в североамериканской лиге.

Орландо Сити работает над трансфером нападающего Атлетико Антуана Гризманна.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, представитель МЛС сейчас обсуждает условия возможного перехода 34-летнего француза со всеми вовлеченными сторонами и уже продвинулся в переговорах.

Спортивный директор Орландо Сити Рикардо Морейра неоднократно посещал Мадрид, а североамериканский клуб рассчитывает закрыть трансфер игрока в ближайшие недели.

Отметим, что действующий контракт Гризманна с Атлетико рассчитан до июня 2027 года.

В нынешнем сезоне француз провел в составе мадридской команды 35 матчей во всех турнирах, отличившись 12 голами и двумя результативными передачами.

