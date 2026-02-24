iSport.ua
Клуб МЛС работает над переходом звезды Атлетико

Антуан Гризманн может продолжить карьеру в североамериканской лиге.
Сегодня, 10:57       Автор: Игорь Мищук
Антуан Гризманн / Getty Images
Антуан Гризманн / Getty Images

Орландо Сити работает над трансфером нападающего Атлетико Антуана Гризманна.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, представитель МЛС сейчас обсуждает условия возможного перехода 34-летнего француза со всеми вовлеченными сторонами и уже продвинулся в переговорах.

Читай также: Атлетико Мадрид нацелился на перспективного защитника Серии А

Спортивный директор Орландо Сити Рикардо Морейра неоднократно посещал Мадрид, а североамериканский клуб рассчитывает закрыть трансфер игрока в ближайшие недели.

Отметим, что действующий контракт Гризманна с Атлетико рассчитан до июня 2027 года.

В нынешнем сезоне француз провел в составе мадридской команды 35 матчей во всех турнирах, отличившись 12 голами и двумя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Атлетико намерен подписать бомбардира из Лиги 1.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: трансферы атлетико мадрид Антуан Гризманн Орландо Сити

