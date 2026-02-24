Клуб МЛС работает над переходом звезды Атлетико
Орландо Сити работает над трансфером нападающего Атлетико Антуана Гризманна.
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, представитель МЛС сейчас обсуждает условия возможного перехода 34-летнего француза со всеми вовлеченными сторонами и уже продвинулся в переговорах.
Спортивный директор Орландо Сити Рикардо Морейра неоднократно посещал Мадрид, а североамериканский клуб рассчитывает закрыть трансфер игрока в ближайшие недели.
Отметим, что действующий контракт Гризманна с Атлетико рассчитан до июня 2027 года.
В нынешнем сезоне француз провел в составе мадридской команды 35 матчей во всех турнирах, отличившись 12 голами и двумя результативными передачами.
Ранее сообщалось, что Атлетико намерен подписать бомбардира из Лиги 1.
