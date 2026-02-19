iSport.ua
Новичок УПЛ подписал защитника Шахтера

Марьян Фарина пополнил состав Кудривки.
Сегодня, 13:34       Автор: Игорь Мищук
Марьян Фарина перешел в Кудривку / ФК Кудривка
Марьян Фарина перешел в Кудривку / ФК Кудривка

Защитник Шахтера Марьян Фарина продолжит карьеру в Кудривке.

О переходе 22-летнего футболиста сообщает официальный сайт новичка УПЛ.

Украинский защитник пополнил состав Кудривки на правах аренды, рассчитанной до конца текущего сезона.

Основная позиция игрока - центральный защитник, также может сыграть на левом фланге обороны.

В нынешнем сезоне Фарина принял участие всего в двух матчах в составе Шахтера без результативных действий.

Напомним, ранее Кудривка также арендовала полузащитника Шахтера Антона Глущенко.

