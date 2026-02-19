Новичок УПЛ подписал защитника Шахтера

Защитник Шахтера Марьян Фарина продолжит карьеру в Кудривке.

О переходе 22-летнего футболиста сообщает официальный сайт новичка УПЛ.

Украинский защитник пополнил состав Кудривки на правах аренды, рассчитанной до конца текущего сезона.

Основная позиция игрока - центральный защитник, также может сыграть на левом фланге обороны.

В нынешнем сезоне Фарина принял участие всего в двух матчах в составе Шахтера без результативных действий.

Напомним, ранее Кудривка также арендовала полузащитника Шахтера Антона Глущенко.

