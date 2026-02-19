Украинско-американский дуэт вылетел из турнира в Дубае

В настоящее время проходит турнир серии WTA 1000 в Дубай, ОАЭ, в котором принимает участие украинская теннисистка Людмила Киченок.

Она в паре с представительницей США Дезире Кравчик дошла до 1/4 финала турнира, однако пройти дальше украинско-американскому дуэту не удалось.

В четвертьфинале они уступили Александра Крунич из Сербии и казахстанке Анна Данилина. Матч длился час и 20 минут. За это время Кравчик и Киченок сумели выполнить 2 эйса, допустили 9 двойных ошибок и реализовали 4 из 5 брейк-пойнтов.

Dubai Duty Free Tennis Championships. WTA 1000. Четвертьфинал

Людмила Киченок/Дезире Кравчик (Украина/США) – Анна Данилина/Александра Крунич (Казахстан/Сербия) – 1:6, 6:4, 6:10.

Тем временем другая украинская теннисистка смогла одержать волевую победу и пробиться дальше на этом же турнире, но уже в одиночном разряде.

