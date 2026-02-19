Наставник Ливерпуля оценил шансы Исака сыграть против Украины

Тренер Ливерпуль Арне Слот рассказал, сможет ли Александр Исак принять участие в отборочных матчах сборной Швеции. Напомним, что 26 марта Украина сыграет со шведами.

Надеемся, что он вернется в команду примерно в этот период, в конце марта или начале апреля. Когда ты возвращаешься, это не значит, что ты сразу готов играть, не говоря уже о том, чтобы выйти в стартовом составе, потому что его не было на поле несколько месяцев.

Также нидерландский наставник рассказал о состоянии форварда.

"Алекс уже был на поле… не в бутсах, а в беговой обуви, впервые на этой неделе. Это важный шаг, но ему ещё нужно много времени, прежде чем он сможет снова играть за нас", — приводят слова тренера.

