iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Арне Слот объяснил, почему Салах не попадал в заявку на матчи

Прокомментировал ситуацию.
Сегодня, 14:25       Автор: Валентина Чорноштан
Арне Слот и Мохамед Салах / Getty Images
Арне Слот и Мохамед Салах / Getty Images

Мохамед Салах, который ранее выражал недовольство своей ролью в команде и тренером, после комментариев, из-за которых он не попал в заявку на матч Лиги чемпионов против Интера, снова сыграл за форму "красных".

В матче 16-го тура АПЛ египетский вингер вышел в стартовом составе на матч против Брайтона и отметился голевой передачей.

Главный тренер Ливерпуля Арне Слот прокомментировал ситуацию вокруг Салаха для издания BBC:

На прошлой неделе я сказал, что дела говорят громче слов. Мы идём дальше. Он был в составе и стал первой заменой, которую я сделал.

"Теперь у него Кубок Африки, и он сыграет несколько важных матчей, поэтому справедливо, чтобы всё внимание было сосредоточено на этом".

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Мохаммед Салах арне слот

Статьи по теме

Ливерпуль нацелился на звездного вингера из Атлетика Ливерпуль нацелился на звездного вингера из Атлетика
Ливерпуль с Салахом оформил домашнюю победу над Брайтоном Ливерпуль с Салахом оформил домашнюю победу над Брайтоном
Саудовские клубы опровергли интерес к вингеру Ливерпуля Саудовские клубы опровергли интерес к вингеру Ливерпуля
Милан проявил интерес к звезде Ливерпуля Милан проявил интерес к звезде Ливерпуля

Видео

Упущенные моменты в ничьей Шахтера и Риеки - видеообзор поединка
Упущенные моменты в ничьей Шахтера и Риеки - видеообзор поединка

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Ханна Эберг победой в спринте открыла этап в Анси, завтра на старт выйдут мужчины
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина осталась лучшей украинкой, Калинина взлетела вверх после Лиможа
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина отдалилась от преследователей
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женского спринта в Анси
просмотров

Последние новости

Европа15:58
сафонов выбыл из-за травмы после сомнительного пенальти
Другие15:17
Украина впервые в истории заработала очки на женском Кубке мира по лыжному двоеборству
Бокс14:53
Легендарный британец поделился ожиданиями от возможного боя Джошуа с Фьюри
Формула 114:28
Формула-1 отчиталась об огромном прогрессе в 2025 году
Европа14:25
Арне Слот объяснил, почему Салах не попадал в заявку на матчи
Европа13:55
Звёздный форвард Барселоны готов на финансовые уступки ради продления контракта
Европа13:25
Мареска прокомментировал слухи о переходе в Манчестер Сити
Другое13:16
Гераскевич совершил прорыв на этапе Кубка мира по скелетону
ЧМ-202612:54
Кейн - о Чемпионате мира: Мы постоянно стучимся в дверь и стабильно остаемся одной из лучших сборных мира
Европа12:50
Фернандеш: Я больше бегаю, чем жалуюсь – я в этом уверен
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK