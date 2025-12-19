Арне Слот объяснил, почему Салах не попадал в заявку на матчи

Мохамед Салах, который ранее выражал недовольство своей ролью в команде и тренером, после комментариев, из-за которых он не попал в заявку на матч Лиги чемпионов против Интера, снова сыграл за форму "красных".

В матче 16-го тура АПЛ египетский вингер вышел в стартовом составе на матч против Брайтона и отметился голевой передачей.

Главный тренер Ливерпуля Арне Слот прокомментировал ситуацию вокруг Салаха для издания BBC:

На прошлой неделе я сказал, что дела говорят громче слов. Мы идём дальше. Он был в составе и стал первой заменой, которую я сделал.

"Теперь у него Кубок Африки, и он сыграет несколько важных матчей, поэтому справедливо, чтобы всё внимание было сосредоточено на этом".

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!