Саудовские клубы опровергли интерес к вингеру Ливерпуля

Это все лишь пиар-ход.
Сегодня, 12:17       Автор: Валентина Чорноштан
Мохамед Салах / Getty Images
Мохамед Салах / Getty Images

Мохамед Салах не перейдет в клуб из Саудовской лиги.

На фоне конфликта Мохамеда Салаха с главным тренером Ливерпуля из-за его отсутствия в стартовом составе появилась информация, что египетский вингер может перейти в один из клубов Саудовской лиги в ближайшее зимнее трансферное окно.

Однако популярное издание Asharq Al-Awsat со ссылкой на официальные источники в Саудовской Аравии опровергло эту информацию.

Аль-Наср, Аль-Хилал, Аль-Ахли, Аль-Иттихад и Аль-Кадисия не заинтересованы в Салахе, все слухи о переходе в один из этих клубов — это пиар-акция со стороны агента Мохамеда.

Напомним, что слухи о скором уходе вингера появились после его интервью с критикой Ливерпуля.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Саудовская Аравия Мохамед Салах

