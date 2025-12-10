iSport.ua
Ливерпуль минимально одолел Интер

Судьбу поединка решил пенальти.
Сегодня, 00:10       Автор: Антон Федорцив
Интер – Ливерпуль / Getty Images
Интер – Ливерпуль / Getty Images

В первой трети острее выглядели мерсисайдцы. До экватора тайма Зоммеру пришлось дважды вступить в игру. Вратарь "нерадзурри" парировал удар Джонса с линии штрафной, а затем справился с выстрелом Гравенберха.

Впоследствии Ливерпуль даже забил. Но после долгого просмотра повторов гол Конате отменили из-за игры рукой. Интер проснулся перед перерывом – Барелла со штрафного пробил рядом с девяткой, а Мартинес не переиграл Алиссона головой.

Во второй половине самый острый момент упустил Брэдли. После передачи Гравенберха он пробил в кипера из пределов штрафной. А под занавес поединка Бастони в простой ситуации привез одиннадцатиметровый, который реализовал Собослаи.

Ливерпуль догнал Интер по набранным очкам. Теперь оба гранда имеют по 12 пунктов. Такой результат пока позволит остаться в первой восьмерке.

Статистика матча Интер – Ливерпуль 6-го тура Лиги чемпионов

Интер – Ливерпуль – 0:1
Гол: Собослаи, 88 (пенальти)

Ожидаемые голы (xG): 0.43 - 1.47
Владение мячом: 50 % - 50 %
Удары: 9 - 12
Удары в створ: 2 - 5
Угловые: 6 - 3
Фолы: 14 - 11

