Ливерпуль минимально одолел Интер

В первой трети острее выглядели мерсисайдцы. До экватора тайма Зоммеру пришлось дважды вступить в игру. Вратарь "нерадзурри" парировал удар Джонса с линии штрафной, а затем справился с выстрелом Гравенберха.

Впоследствии Ливерпуль даже забил. Но после долгого просмотра повторов гол Конате отменили из-за игры рукой. Интер проснулся перед перерывом – Барелла со штрафного пробил рядом с девяткой, а Мартинес не переиграл Алиссона головой.

Во второй половине самый острый момент упустил Брэдли. После передачи Гравенберха он пробил в кипера из пределов штрафной. А под занавес поединка Бастони в простой ситуации привез одиннадцатиметровый, который реализовал Собослаи.

Ливерпуль догнал Интер по набранным очкам. Теперь оба гранда имеют по 12 пунктов. Такой результат пока позволит остаться в первой восьмерке.

Статистика матча Интер – Ливерпуль 6-го тура Лиги чемпионов

Интер – Ливерпуль – 0:1

Гол: Собослаи, 88 (пенальти)

Ожидаемые голы (xG): 0.43 - 1.47

Владение мячом: 50 % - 50 %

Удары: 9 - 12

Удары в створ: 2 - 5

Угловые: 6 - 3

Фолы: 14 - 11

