Вундеркинд Баварии переписал историю Лиги чемпионов
Мюнхенская Бавария оформила волевую победу над лиссабонским Спортингом (3:1) в 6-м туре Лиги чемпионов. Один из мячей забил полузащитник "ротен" Леннарт Карл.
Талант отметился третьим голом в трех матчах турнира подряд. Карл стал самым молодым футболистом в истории Лиги чемпионов с такой серией. В день поединка атакующему хавбеку исполнилось 17 лет 290 дней.
Lennart Karl is the youngest player to score in three consecutive Champions League games in the #UCL era.— Squawka (@Squawka) December 9, 2025
⚽ vs. Club Brugge
⚽ vs. Arsenal
⚽ vs. Sporting CP
17 years and 290 days old. ⭐️ pic.twitter.com/9Y6DSXjY3p
Карл дебютировал за первую команду Баварии летом на Клубном чемпионате мира. Вундеркинд в нынешнем сезоне провел 19 матчей во всех турнирах, в которых оформил 5 мячей и 2 ассиста. В структуру "ротен" он попал в 14.
Напомним, ранее Бавария уверенно переиграла Штутгарт с хет-триком Харри Кейна.
