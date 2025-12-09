iSport.ua
Вундеркинд Баварии переписал историю Лиги чемпионов

Юниор приложился к победе дома.
Вчера, 23:00       Автор: Антон Федорцив
Мюнхенская Бавария оформила волевую победу над лиссабонским Спортингом (3:1) в 6-м туре Лиги чемпионов. Один из мячей забил полузащитник "ротен" Леннарт Карл.

Талант отметился третьим голом в трех матчах турнира подряд. Карл стал самым молодым футболистом в истории Лиги чемпионов с такой серией. В день поединка атакующему хавбеку исполнилось 17 лет 290 дней.

Карл дебютировал за первую команду Баварии летом на Клубном чемпионате мира. Вундеркинд в нынешнем сезоне провел 19 матчей во всех турнирах, в которых оформил 5 мячей и 2 ассиста. В структуру "ротен" он попал в 14.

Напомним, ранее Бавария уверенно переиграла Штутгарт с хет-триком Харри Кейна.

