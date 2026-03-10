НБА: Оклахома вырвала победу у Денвера, Юта - у Голден Стэйт
В ночь на вторник, 10 марта, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НБА, в рамках которого были сыграны пять матчей.
Результаты матчей НБА за 9 марта
Кливленд – Филадельфия 115:101 (26:20, 30:24, 31:22, 28:35)
Кливленд: Харден (21), Митчелл (17 + 6 передач), Э. Мобли (15 + 8 подборов), Уэйд (13 + 10 подборов), Меррилл (2) – старт; Эллис (19), Тайсон (11), Брайант (8), Шредер (4), Энаруна (3), Томлин (2), Портер (0), Нэнс (0), Миникс (0).
Филадельфия: Граймс (17), Пэйн (12), Барлоу (8), Бона (8 + 7 подборов), Убре (6) – старт; Эдвардс (14), Терри (9), Боучэмп (8), Уотфорд (6), Уокер (5), Драммонд (4 + 7 подборов), Мартин (4).
Бруклин – Мемфис 126:115 (33:31, 32:26, 26:29, 35:29)
Бруклин: Траоре (17), Вольф (14 + 9 подборов), Клауни (10), Пауэлл (9), Клэкстон (9 + 8 подборов) – старт; Шарп (19), Агбаджи (18), З. Уильямс (11), Уилсон (6), Сараф (4 + 7 передач), Джонсон (4), Этьенн (3), Лидделл (2).
Мемфис: Смолл (19 + 7 подборов), Джексон (18), Уэллс (17), Проспер (15), Спенсер (6 + 8 передач) – старт; Рупер (20 + 8 подборов), Клэйтон (13), Мэйшэк (7).
Оклахома-Сити – Денвер 129:126 (37:40, 29:20, 30:33, 33:33)
Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (35 + 9 подборов + 15 передач), Джейлин Уильямс (29 + 12 подборов), Джо (13), Дорт (6), Уоллес (4) – старт; Митчелл (24), Маккейн (13), Уиггинс (3), К. Уильямс (2).
Денвер: Йокич (32 + 14 подборов + 13 передач), Гордон (23 + 10 подборов), Дж. Мюррэй (21 + 8 подборов + 6 передач), К. Джонсон (6), К. Браун (4 + 9 подборов) – старт; Хардуэй (28), Джонс (6), Б. Браун (4), Валанчюнас (2), Стротер (0).
Юта – Голден Стэйт 119:116 (29:27, 30:28, 32:29, 28:32)
Юта: Сенсабо (21), Филиповски (19 + 15 подборов), Джордж (15), Уильямс (12 + 7 передач + 5 потерь), Кончар (2 + 10 подборов) – старт; Харклесс (16 + 6 передач), Хинсон (12), Лав (12 + 8 подборов), Тшибве (10 + 8 подборов).
Голден Стэйт: Мелтон (22 + 7 подборов), Сантос (15 + 8 подборов), Подземски (14 + 8 подборов), Пост (10), Др. Грин (6 + 11 передач) – старт; Пэйтон II (13), Сет Карри (13), Уильямс (12), Крайер (11), Леонс (0), Спенсер (0).
Клипперс – Нью-Йорк 126:118 (28:24, 36:31, 24:26, 38:37)
Клипперс: Ленард (29 + 7 подборов + 8 передач), Гарлэнд (23 + 7 передач), Б. Лопес (16), Д. Джонс (16 + 7 подборов), Данн (5 + 7 подборов) – старт; Матурин (28 + 7 подборов), Джексон (4), Батюм (3), Миллер (2).
Нью-Йорк: Таунс (35 + 12 подборов + 7 передач), Брансон (28 + 8 передач), Ануноби (22), Харт (12 + 13 подборов), Бриджес (7 + 7 подборов) – старт; Шэмет (9), Диавара (5), Хукпорти (0), Кларксон (0), Колек (0), Альварадо (0).
