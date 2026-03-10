iSport.ua
Ярмолюк провел юбилейный матч за Брентфорд

22-летнему украинскому полузащитнику покорилась солидная отметка.
Сегодня, 00:10       Автор: Игорь Мищук
Егор Ярмолюк / Getty Images
В понедельник, 9 марта, Брентфорд встречался в гостях с Вест Хэмом в рамках 1/8 финала Кубка Англии.

В стартовом составе "пчел" на эту игру вышел украинский полузащитник Егор Ярмолюк и был заменен на 63-й минуте, а для него этот поединок стал юбилейным.

Читай также: Ярмолюк получил оценку за матч против Арсенала

22-летний украинец провел за английскую команду свой 100-й матч, что клуб отметил в своих соцсетях.

"Добро пожаловать в клуб 100", - написала пресс-служба "пчел".

Напомним, что Ярмолюк перешел в Брентфорд в июле 2022 года. Сначала бывший полузащитник Днепра-1 играл за молодежную команду лондонского клуба, а в ноябре того же года дебютировал за первую команду в Кубке лиги. В июле 2023 года был переведен в основу "пчел" и 21 октября в поединке с Бернли дебютировал в английской Премьер-лиге.

Украинский хавбек в 100 матчах за Брентфорд отличился один голом и двумя результативными передачами, которые пришлись на нынешний сезон.

Отметим, что действующий контракт Ярмолюка с Брентфордом рассчитан до июня 2031 года.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: брентфорд ЕГОР ЯРМОЛЮК

