Мбаппе вернулся к тренировкам с Реалом
Нападающий мадридского Реала Килиан Мбаппе продолжает восстановление после травмы.
Ранее 27-летнему футболисту диагностировали растяжение связок левого колена, и было принято решение прибегнуть к консервативному лечению.
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, французский форвард уже провел тренировку вместе с основой "сливочных". Игрок присоединился к команде после того, как прошел на прошлой неделе медицинское обследование колена в Париже.
Впрочем, несмотря на возвращение к занятиям, участие француза в ближайших поединках мадридцев остается под вопросом.
В нынешнем сезоне Мбаппе провел за Реал во всех турнирах 33 матча, отличившись 38 голами и шестью результативными передачами.
