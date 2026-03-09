Мбаппе вернулся к тренировкам с Реалом

Нападающий присоединился к команде после обследования травмированного колена.

Нападающий мадридского Реала Килиан Мбаппе продолжает восстановление после травмы.

Ранее 27-летнему футболисту диагностировали растяжение связок левого колена, и было принято решение прибегнуть к консервативному лечению.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, французский форвард уже провел тренировку вместе с основой "сливочных". Игрок присоединился к команде после того, как прошел на прошлой неделе медицинское обследование колена в Париже.

Впрочем, несмотря на возвращение к занятиям, участие француза в ближайших поединках мадридцев остается под вопросом.

В нынешнем сезоне Мбаппе провел за Реал во всех турнирах 33 матча, отличившись 38 голами и шестью результативными передачами.

Ранее сообщалось, что звезда Реала определился со своим будущим после тяжелой травмы.

