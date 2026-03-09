Верес - ЛНЗ 0:3: обзор матча и результат игры 09.03.2026
В понедельник, 9 марта, Верес домашним матчем с ЛНЗ закрыл программу 19-го тура украинской Премьер-лиги.
Команда Виталия Пономарева уверенно справилась в гостях с середняком чемпионата, одержав разгромную победу со счетом 3:0.
Первый тайм гости завершили с минимальным преимуществом благодаря голу Романа Дидыка. На 33-й минуте после передачи в центр штрафной игрок черкасской команды оказался без опеки защитников и переиграл вратаря.
Во второй половине встречи Верес имел отличную возможность отыграться, однако мяч после удара через себя от Кая Ципота угодил в перекладину. ЛНЗ же своим шансом удвоить преимущество на 78-й минуте воспользовался. Шота Ноникашвили передачей со своей половины поля запустил в прорыв Абдула Авуду, а тот обыграл защитника, вышел на голкипера и успешно его перебросил.
До разгромного результат в компенсированное к матчу время довел Олег Горин, который головой на ближней стойке замкнул подачу с углового с левого фланга.
ЛНЗ с 41 набранным баллом продолжает занимать вторую строчку в турнирной таблице УПЛ, отставая от лидирующего Шахтера на три очка. Верес идет на девятом месте, имея в своем активе 21 пункт.
Статистика матча Верес - ЛНЗ 1925 19-го тура чемпионата Украины
Верес - ЛНЗ 0:3
Голы: Дидык, 33, Авуду, 78, Горин, 90+2
Владение мячом: 46% - 54%
Удары: 2 - 12
Удары в створ: 1 - 6
Угловые: 6 - 7
Фолы: 6 - 18
Верес: Кожухар - Стамулис, Ципот, Гончаренко, Корнийчук (Смиян, 80) - Бойко, Харатин, Фабрисио (Клец, 65) - Шарай (Баия, 65), Ндукве (Вовченко, 73), Уэсли (Гонсалвеш, 73).
ЛНЗ: Паламарчук - Г. Пасич, Горин, Муравский, Драмбаев - Рябов, Дидык, Пастух (Ноникашвили, 76) - Микитишин (Авуду, 64), Асинор (Якубу, 85), Кузык.
Предупреждения: Стамулис - Пастух, Горин, Ноникашвили.
