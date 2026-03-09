iSport.ua
Украина сохранила второе место в медальном зачете Паралимпиады-2026

В третий день украинские параатлеты не принимали участие в соревнованиях.
Сегодня, 19:28       Автор: Игорь Мищук
Паралимпийские игры-2026 / Getty Images
Паралимпийские игры-2026 / Getty Images

Украина сохранила за собой вторую позицию в медальном зачете зимних Паралимпийских игр-2026 в Милане-Кортине.

В третий соревновательный день украинские параатлеты не имели ни оного старта, однако удержаться на второй позиции в списке удалось.

На счету украинской сборной остается десять наград: три золота, два серебра и пять бронз.

Читай также: Радь выборол вторую медаль на Паралимпиаде-2026

Лидировать в медальном зачете продолжает Китай, завоевавший 17 наград, восемь из которых золотые. При этом по количеству золота Украину догнала Австрия, взяв свою третью медаль высшей пробы.

Паралимпиада-2026
Медальный зачет

золото + серебро + бронза = всего медалей

  • 1. Китай - 8 + 5 + 4 = 17
  • 2. Украина - 3 + 2 + 5 = 10
  • 3. Австрия - 3 + 1 + 0 = 4
  • 4. Италия - 2 + 2 + 1 = 5
  • 5. Швейцария - 2 + 0 + 1 = 3
  • 6. США - 1 + 4 + 2 = 7
  • 7. Канада - 1 + 3 + 3 = 7
  • 8. Франция - 1 + 3 + 1 = 5
  • 9. Германия - 1 + 1 + 5 = 7
  • 10. Испания - 1 + 1 + 0 = 2
  • 10. Нидерланды - 1 + 1 + 0 = 2
  • 10. Норвегия - 1 + 1 + 0 = 2

Напомним, что после старта Паралимпиады-2026 Украина лидировала в медальном зачете, а по итогам второго соревновательного дня опустилась на второе место.

