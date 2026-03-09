Украина сохранила второе место в медальном зачете Паралимпиады-2026
Украина сохранила за собой вторую позицию в медальном зачете зимних Паралимпийских игр-2026 в Милане-Кортине.
В третий соревновательный день украинские параатлеты не имели ни оного старта, однако удержаться на второй позиции в списке удалось.
На счету украинской сборной остается десять наград: три золота, два серебра и пять бронз.
Читай также: Радь выборол вторую медаль на Паралимпиаде-2026
Лидировать в медальном зачете продолжает Китай, завоевавший 17 наград, восемь из которых золотые. При этом по количеству золота Украину догнала Австрия, взяв свою третью медаль высшей пробы.
Паралимпиада-2026
Медальный зачет
золото + серебро + бронза = всего медалей
- 1. Китай - 8 + 5 + 4 = 17
- 2. Украина - 3 + 2 + 5 = 10
- 3. Австрия - 3 + 1 + 0 = 4
- 4. Италия - 2 + 2 + 1 = 5
- 5. Швейцария - 2 + 0 + 1 = 3
- 6. США - 1 + 4 + 2 = 7
- 7. Канада - 1 + 3 + 3 = 7
- 8. Франция - 1 + 3 + 1 = 5
- 9. Германия - 1 + 1 + 5 = 7
- 10. Испания - 1 + 1 + 0 = 2
- 10. Нидерланды - 1 + 1 + 0 = 2
- 10. Норвегия - 1 + 1 + 0 = 2
Напомним, что после старта Паралимпиады-2026 Украина лидировала в медальном зачете, а по итогам второго соревновательного дня опустилась на второе место.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!