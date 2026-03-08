НХЛ: Оттава перестреляла Сиэтл, Филадельфия в буллитах обыграла Питтсбург
В ночь на воскресенье, 8 марта, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись одиннадцать матчей.
Результаты матчей НХЛ за 7 марта
Бостон – Вашингтон – 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)
1:0 – 24 Заха (Пастрняк, Макэвой)
1:1 – 27 Протас (Леонард, Чикран)
2:1 – 44 Арвидссон (Линдхольм, Миттлстадт)
3:1 – 59 Линдхольм (Пастрняк)
Нью-Джерси – Рейнджерс – 6:3 (2:2, 1:1, 3:0)
1:0 – 1 Братт (Ковачевич, Глэсс)
1:1 – 6 Борген (Трочек)
1:2 – 8 Гавриков (Картье, Лаба)
2:2 – 19 Мерсер (Грицюк, Люк Хьюз)
3:2 – 35 Джек Хьюз (Хэмилтон, Братт)
3:3 – 36 Кайлле (Рэддиш, Шнайдер)
4:3 – 48 Хишир (Джек Хьюз, Братт)
5:3 – 56 Джек Хьюз (Браун)
6:3 – 59 Джек Хьюз (Ковачевич, Браун)
Баффало – Нэшвилл – 3:2 (0:0, 2:1, 1:1)
0:1 – 21 Л’Эро (О′Райлли, Маршессо)
1:1 – 32 Томпсон (Так)
2:1 – 34 Цукер (Далин, Куинн)
3:1 – 41 Доун (Эстлунд, Норрис)
3:2 – 56 Вуд (Стэмкос, Йоси)
Питтсбург – Филадельфия – 3:4 (1:1, 2:2, 0:0, 0:0, по буллитам - 0:1)
1:0 – 3 Новак (Койвунен, Брэзо)
1:1 – 3 Типпет (Йорк, Зеграс)
2:1 – 23 Ракелль (Раст, Чинахов)
2:2 – 24 Бамп (Гребенкин)
3:2 – 25 Карлссон (Ракелль, Чинахов)
3:3 – 30 Барки (Кэйтс, Мичков)
Лос-Анджелес – Монреаль – 3:4 (1:0, 1:2, 1:2)
1:0 – 14 Копитар (Панарин, Кемпе)
1:1 – 23 Эванс (Болдук, Дак)
1:2 – 35 Слафковски (Каррье, Сузуки)
2:2 – 37 Лоутон (Кларк, Райт)
3:2 – 46 Лаферрье (Мур, Кларк)
3:3 – 54 Слафковски (Сузуки, Хатсон)
3:4 – 55 Сузуки (Кофилд, Слафковски)
Виннипег – Ванкувер – 3:2 (0:1, 1:0, 1:1, 1:0)
0:1 – 7 Карлссон (Блюгерс, Сассон)
1:1 – 39 Шайфли (Тэйвс)
1:2 – 41 Эхгрен (Карлссон, Блюгерс)
2:2 – 55 Виларди (Моррисси, Шайфли)
3:2 – 61 Моррисси (Коннор, Шайфли)
Коламбус – Юта – 4:5 (1:1, 1:1, 2:2, 0:1)
0:1 – 7 Карконе (Керфут, Стенлунд)
1:1 – 19 Сиверсон (Оливер, Койл)
1:2 – 32 Гюнтер (Десимон, Келлер)
2:2 – 36 Оливер (Сиверсон, Койл)
2:3 – 43 Керфут (Уигар, Карконе)
2:4 – 44 Кули (Коул, Крауз)
3:4 – 53 Фантилли (Марченко, Марчмент)
4:4 – 54 Марчмент (Фантилли, Марченко)
4:5 – 62 Кули (Марино, Келлер)
Торонто – Тампа-Бэй – 2:5 (1:4, 0:0, 1:1)
1:0 – 4 Маччелли (В. Нюландер)
1:1 – 5 Макдона (Пойнт, Кучеров)
1:2 – 12 Генцел (Кучеров, Пойнт)
1:3 – 13 Перри (Сирелли, Хэйгл)
1:4 – 15 Бьоркстранн (Генцел, Кучеров)
1:5 – 55 Хэйгл (Кучеров, Сирелли)
2:5 – 59 Робертсон ()
Сан-Хосе – Айлендерс – 1:2 (0:1, 1:0, 0:0, 0:1)
0:1 – 11 Деанджело (Ричи)
1:1 – 21 Селебрини (Клингберг, Смит)
1:2 – 64 Хорват (Барзэл, Шефер)
Сиэтл – Оттава – 4:7 (1:2, 1:2, 2:3)
1:0 – 8 Мелансон (Уинтертон, Майерс)
1:1 – 9 Клевен (Амадио, Пинто)
1:2 – 13 Козенс (Дженсен, Шабо)
1:3 – 21 Пинто (Казинс, Зуб)
1:4 – 30 Амадио (Казинс, Пинто)
2:4 – 35 Толванен ()
2:5 – 42 Фогеле (Эллер)
2:6 – 43 Штюцле (Батерсон)
2:7 – 47 Брэди Ткачак (Шабо)
3:7 – 50 Бенирс (Эберле, Флери)
4:7 – 57 Монтур (Эберле, Данн)
Калгари – Каролина – 5:4 (0:1, 3:0, 2:3)
0:1 – 1 Джарвис (Ахо, Свечников)
1:1 – 21 Строум (Поспишил, Мяяття)
2:1 – 24 Фараби (Колман, Фрост)
3:1 – 27 Фрост (Строум, Парех)
4:1 – 42 Колман (Фараби)
4:2 – 44 Уокер (Ахо, Холл)
4:3 – 45 Никишин (Джарвис, Ахо)
5:3 – 57 Фараби (Фрост)
5:4 – 59 Свечников (Джарвис, Миллер)
