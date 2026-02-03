НХЛ: Вашингтон обыграл Айлендерс, Нэшвилл перестрелял Сент-Луис
В ночь на вторник, 3 февраля, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись десять матчей.
Результаты матчей НХЛ за 3 февраля
Флорида – Баффало – 3:5 (2:2, 1:1, 0:2)
1:0 – 1 Вилманис (Миккола, Грир)
2:0 – 5 Родригес (Бьорнфут, Райнхарт)
2:1 – 15 Томпсон (Далин, Кребс)
2:2 – 18 Кребс (Так, Далин)
2:3 – 25 Бенсон (Пауэр, Маклауд)
3:3 – 39 Балинскис (Верхэге, Райнхарт)
3:4 – 45 Цукер (Куинн, Доун)
3:5 – 57 Доун (Маклауд, Кребс)
Питтсбург – Оттава – 2:3 (1:0, 0:1, 1:2)
1:0 – 7 Чинахов (Уозерспун, Малкин)
1:1 – 21 Амадио (Пинто, Клевен)
1:2 – 46 Штюцле (Спенс, Батерсон)
2:2 – 48 Новак (Чинахов, Ши)
2:3 – 54 Жиру (Батерсон, Штюцле)
Вашингтон – Айлендерс – 4:1 (0:1, 2:0, 2:0)
0:1 – 16 Барзэл ()
1:1 – 25 Фегервары (Дауд, Уилсон)
2:1 – 26 Бовилье (Овечкин, Рой)
3:1 – 48 Дауд (Фрэнк, Сандин)
4:1 – 57 Карлсон (Протас)
Миннесота – Монреаль – 4:3 (2:1, 0:1, 1:1, 1:0)
1:0 – 1 Эрикссон Эк (Болди, Юханссон)
2:0 – 15 Капризов (Хартман, К. Хьюз)
2:1 – 19 Галлахер (Мэтисон, Дано)
2:2 – 39 Демидов (Каррье, Хатсон)
2:3 – 41 Дак (Добсон, Сузуки)
3:3 – 47 Фэйбер (К. Хьюз, Юханссон)
4:3 – 63 Капризов (Болди, К. Хьюз)
Нэшвилл – Сент-Луис – 6:5 (1:2, 2:3, 3:0)
0:1 – 4 Нейборс (Такер, Фолк)
1:1 – 9 О′Райлли (Йоси, Форсберг)
1:2 – 14 Бучневич (Кайру, Нейборс)
1:3 – 21 Бучневич (Нейборс, Кайру)
1:4 – 23 Броберг (Бучневич, Кайру)
1:5 – 23 Парайко (Броберг, Снаггеруд)
2:5 – 31 МакКэррон (Йоси, Бантинг)
3:5 – 33 Форсберг (Хаула, Йоси)
4:5 – 42 О′Райлли (Евангелиста, Бэррон)
5:5 – 47 Стэмкос (Йоси, Евангелиста)
6:5 – 50 Стэмкос (Евангелиста, Шей)
Чикаго – Сан-Хосе – 6:3 (1:0, 4:2, 1:1)
1:0 – 7 Бедард (Бертуцци, Терявяйнен)
2:0 – 22 Мерфи (Донато, Гризлик)
3:0 – 29 Донато (Дикинсон, Михеев)
4:0 – 30 Ринзель (Михеев)
4:1 – 32 Смит (Граф, Селебрини)
5:1 – 32 Михеев (Донато, Дикинсон)
5:2 – 35 Селебрини (Эклунд, Тоффоли)
5:3 – 42 Мухамадуллин (Деарне, Курашев)
6:3 – 54 Донато (Мерфи, Михеев)
Даллас – Виннипег – 4:3 (0:0, 2:2, 1:1, 1:0)
1:0 – 21 Робертсон (Хинтц, Рантанен)
1:1 – 22 Виларди (Лаури, Перфетти)
1:2 – 24 Перфетти (Шайфли, Виларди)
2:2 – 35 Лундквист (Бенн, Дюшен)
3:2 – 52 Рантанен (Хейсканен, Грицковиан)
3:3 – 58 Стэнли (Коннор, Шайфли)
4:3 – 62 Харли (Хейсканен, Дюшен)
Колорадо – Детройт – 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)
0:1 – 1 Каспер (Ларкин, Рэймонд)
0:2 – 59 Рэймонд (Ларкин)
Юта – Ванкувер – 6:2 (2:1, 3:1, 1:0)
1:0 – 3 Шмалц (Хэйтон, Марино)
1:1 – 7 Эхгрен (Блюгерс, Гарланд)
2:1 – 7 Шмалц (Дурзи)
3:1 – 28 Сергачев (Гюнтер, Шмалц)
4:1 – 32 Крауз (Келлер, Марино)
5:1 – 36 Петерка (Марино, Ямамото)
5:2 – 38 Блюгерс (Петтерссон, Гарланд)
6:2 – 52 Шмалц (Крауз, Келлер)
Калгари – Торонто – 2:4 (0:1, 2:2, 0:1)
0:1 – 1 В. Нюландер (Таварес)
0:2 – 27 Маччелли (В. Нюландер)
0:3 – 29 Стечер (Мэттьюс, В. Нюландер)
1:3 – 33 Кадри (Хэнли, Фараби)
2:3 – 35 Фараби (Уигар, Кадри)
2:4 – 59 Макмэнн (Карло, Лоутон)
