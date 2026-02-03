Кристал Пэлас осуществил рекордный трансфер, подписав норвежского нападающего
Кристал Пэлас объявил о подписании нападающего Вулверхэмптона Йоргена Странда Ларсена.
Как сообщает официальный сайт "орлов", 25-летний футболист заключил контракт на четыре с половиной года - до июня 2030 года.
Читай также: Милан в последний момент отказался от форварда из АПЛ
Лондонский клуб заплатил за норвежского форварда 48 миллионов фунтов (около 55,6 миллиона евро).
Этот трансфер стал для Кристал Пэлас рекордным приобретением в истории клуба.
Jørgen. Is. Palace. pic.twitter.com/46OYEr9Wiv— Crystal Palace F.C. (@CPFC) February 2, 2026
В нынешнем сезоне Странд Ларсен провел в составе Вулверхэмптона 26 матчей во всех турнирах, отличившись шестью голами и двумя результативными передачами.
Напомним, ранее Манчестер Сити приобрел лидера Кристал Пэлас.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!