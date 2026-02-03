Кристал Пэлас осуществил рекордный трансфер, подписав норвежского нападающего

Йорген Странд Ларсен перешел из Вулверхэмптона в лондонский клуб.

Кристал Пэлас объявил о подписании нападающего Вулверхэмптона Йоргена Странда Ларсена.

Как сообщает официальный сайт "орлов", 25-летний футболист заключил контракт на четыре с половиной года - до июня 2030 года.

Лондонский клуб заплатил за норвежского форварда 48 миллионов фунтов (около 55,6 миллиона евро).

Этот трансфер стал для Кристал Пэлас рекордным приобретением в истории клуба.

В нынешнем сезоне Странд Ларсен провел в составе Вулверхэмптона 26 матчей во всех турнирах, отличившись шестью голами и двумя результативными передачами.

