Кристал Пэлас осуществил рекордный трансфер, подписав норвежского нападающего

Йорген Странд Ларсен перешел из Вулверхэмптона в лондонский клуб.
Сегодня, 00:48       Автор: Игорь Мищук
Йорген Странд Ларсен / Crystal Palace F.C.
Йорген Странд Ларсен / Crystal Palace F.C.

Кристал Пэлас объявил о подписании нападающего Вулверхэмптона Йоргена Странда Ларсена.

Как сообщает официальный сайт "орлов", 25-летний футболист заключил контракт на четыре с половиной года - до июня 2030 года.

Лондонский клуб заплатил за норвежского форварда 48 миллионов фунтов (около 55,6 миллиона евро).

Этот трансфер стал для Кристал Пэлас рекордным приобретением в истории клуба.

В нынешнем сезоне Странд Ларсен провел в составе Вулверхэмптона 26 матчей во всех турнирах, отличившись шестью голами и двумя результативными передачами.

