Яремчук официально перешел во французский клуб
Лион объявил о подписании нападающего Олимпиакоса и сборной Украины Романа Яремчука.
О переходе 30-летнего украинского форварда сообщает официальный сайт французского клуба.
Игрок пополнил состав "ткачей" на правах аренды до конца текущего сезона с последующим правом выкупа.
Как сообщает пресс-служба Лиона, аренда Яремчука обошлась в 1,5 миллиона евро, а осуществить полноценный трансфер нападающего клуб сможет за 5 миллионов евро.
В своей новой команде украинский форвард будет играть под 77-м номером.
Utilisez des écouteurs pour une expérience optimale 🎧— Olympique Lyonnais (@OL) February 2, 2026
Roman Yaremchuk est un Gone
Bienvenue Roman 🇺🇦❤️💙 pic.twitter.com/IiSy6Gc80V
Лион на данный момент занимает четвертое место в турнирной таблице французской Лиги 1, набрав 39 очков в 20 сыгранных матчах.
Яремчук выступал за Олимпиакос с лета 2024 года. В нынешнем сезоне украинец провел за греческую команду 16 матчей во всех турнирах, отличившись четырьмя голами и одной результативной передачей.
Напомним, накануне другой игрок сборной Украины Александр Зинченко стал игроком Аякса.
