iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Яремчук официально перешел во французский клуб

Нападающий сборной Украины продолжит карьеру в Лионе.
Сегодня, 19:15       Автор: Игорь Мищук
Роман Яремчук / Olympique Lyonnais
Роман Яремчук / Olympique Lyonnais

Лион объявил о подписании нападающего Олимпиакоса и сборной Украины Романа Яремчука.

О переходе 30-летнего украинского форварда сообщает официальный сайт французского клуба.

Читай также: Эндрик хет-триком обеспечил Лиону разгром Меца

Игрок пополнил состав "ткачей" на правах аренды до конца текущего сезона с последующим правом выкупа. 

Как сообщает пресс-служба Лиона, аренда Яремчука обошлась в 1,5 миллиона евро, а осуществить полноценный трансфер нападающего клуб сможет за 5 миллионов евро.

В своей новой команде украинский форвард будет играть под 77-м номером.

Лион на данный момент занимает четвертое место в турнирной таблице французской Лиги 1, набрав 39 очков в 20 сыгранных матчах.

Яремчук выступал за Олимпиакос с лета 2024 года. В нынешнем сезоне украинец провел за греческую команду 16 матчей во всех турнирах, отличившись четырьмя голами и одной результативной передачей.

Напомним, накануне другой игрок сборной Украины Александр Зинченко стал игроком Аякса.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лион олимпиакос трансферы Роман Яремчук

Статьи по теме

Атлетико объявил о подписании лидера Аталанты Атлетико объявил о подписании лидера Аталанты
Бензема согласовал контракт с новым клубом Бензема согласовал контракт с новым клубом
Зинченко посетил матч Аякса перед переходом в амстердамский клуб Зинченко посетил матч Аякса перед переходом в амстердамский клуб
Защитник Шахтера заинтересовал представителя Серии А Защитник Шахтера заинтересовал представителя Серии А

Видео

Уайлдер и Чисора устроили первую дуэль взглядов перед боем
Уайлдер и Чисора устроили первую дуэль взглядов перед боем

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женской эстафеты на чемпионате Европы-2026
просмотров
Футбол сегодня: товарищеские матчи клубов УПЛ, Рома встретится с Удинезе
просмотров
Свитолина сыграет против Сабаленка в полуфинале Australian Open
просмотров
УПЛ: утверждены даты и время начала матчей первого после зимнего перерыва тура
просмотров

Последние новости

Европа21:15
Атлетико объявил о подписании лидера Аталанты
Бокс20:40
Уайлдер и Чисора устроили первую дуэль взглядов перед боем
Бокс20:02
"Ненавижу себя": Теофимо высказался о разгромном поражении от Шакура
НБА19:57
Майами подготовил щедрое предложение за суперзвезду НБА
Европа19:30
Манчестер Сити отпустил хавбека-"призрака" в Чемпионшип
Европа19:15
Яремчук официально перешел во французский клуб
Европа и мир18:59
Сборная Украины получила календарь этапа Европейского кубка наций
Украина18:45
Календарь Шахтера: первый спарринг на сборах "горняки" проведут с немецким соперником
Украина18:40
Шахтер сменил соперников на тренировочном сборе
Формула 118:22
Чемпион мира-2009 стал послом Астон Мартин
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK