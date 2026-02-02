Яремчук официально перешел во французский клуб

Лион объявил о подписании нападающего Олимпиакоса и сборной Украины Романа Яремчука.

О переходе 30-летнего украинского форварда сообщает официальный сайт французского клуба.

Игрок пополнил состав "ткачей" на правах аренды до конца текущего сезона с последующим правом выкупа.

Как сообщает пресс-служба Лиона, аренда Яремчука обошлась в 1,5 миллиона евро, а осуществить полноценный трансфер нападающего клуб сможет за 5 миллионов евро.

В своей новой команде украинский форвард будет играть под 77-м номером.

Roman Yaremchuk est un Gone



Bienvenue Roman 🇺🇦❤️💙 pic.twitter.com/IiSy6Gc80V — Olympique Lyonnais (@OL) February 2, 2026

Лион на данный момент занимает четвертое место в турнирной таблице французской Лиги 1, набрав 39 очков в 20 сыгранных матчах.

Яремчук выступал за Олимпиакос с лета 2024 года. В нынешнем сезоне украинец провел за греческую команду 16 матчей во всех турнирах, отличившись четырьмя голами и одной результативной передачей.

Напомним, накануне другой игрок сборной Украины Александр Зинченко стал игроком Аякса.

