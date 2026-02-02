iSport.ua
Сборная Украины получила календарь этапа Европейского кубка наций

"Сине-желтые" будут иметь плотный график.
Сегодня, 18:59       Автор: Антон Федорцив
Сборная Украины / ФХУ
Национальная команда Украины узнала даты поединков на очередном этапе Европейского кубка наций. Подопечные Дмитрия Христича сыграют три матча в течение трех дней, сообщает ФХУ в Facebook.

Украина будет играть в шотландском Эдинбурге 5-7 февраля. Соперниками "сине-желтых" поочередно будут сборные Великобритании, Польши и Словении. На предыдущих этапах сборная Украины играла против Литвы и Румынии.

Расписание матчей сборной Украины на 3-м этапе Европейского кубка наций:

  • 5 февраля, 20:30 | Великобритания – Украина
  • 6 февраля, 16:00 | Украина – Польша
  • 7 февраля, 16:00 | Словения – Украина

Хозяева соревнований и балканская сборная выступают в элите мирового хоккея. Польская сборная – будущий соперник украинцев в Дивизионе IA ЧМ-2026.

К слову, ранее сборная Украины вызвала 25 хоккеистов на Европейский кубок наций.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Украины по хоккею Европейский кубок наций

