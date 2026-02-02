Бензема согласовал контракт с новым клубом

Нападающий Аль-Иттихада Карим Бензема продолжит карьеру в другом клубе из Саудовской Аравии.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, 38-летний французский футболист в ближайшее время пополнит состав Аль-Хиляля.

Обладатель Золотого мяча-2022 согласовал с текущим лидером саудовского чемпионата контракт, который будет рассчитан до лета 2027 года.

Напомним, что Бензема выступал за Аль-Иттихад с лета 2023 года. В нынешнем сезоне форвард провел в составе команды 21 матч во всех турнирах, отличившись 16 голами.

Ранее Бензема и Аль-Иттихад не смогли договориться о продлении контракта, который рассчитан до июня 2026 года, а француз выразил желание покинуть клуб.

