Зинченко посетил матч Аякса перед переходом в амстердамский клуб

Украинский футболист был замечен на поединке чемпионата Нидерландов.
Сегодня, 15:10       Автор: Игорь Мищук
Александр Зинченко / Getty Images
Александр Зинченко / Getty Images

Украинский левый защитник Александр Зинченко, права на которого принадлежат лондонскому Арсеналу, в ближайшее время должен пополнить состав Аякса.

Перед завершением перехода в амстердамский клуб 29-летний футболист посетил матч своей будущей команды.

Читай также: Арсенал и Аякс согласовали трансфер Зинченко

Украинский игрок был замечен на стадионе в Роттердаме, где Аякс проводил свой гостевой поединок 21-го тура чемпионата Нидерландов против Эксельсиора.

Украинец находился на трибунах в компании еще одного потенциального новичка амстердамцев голкипера Мартена Паэса, а также функционеров клуба Йорди Кройфа и Марена Беукера.

Напомним, что первую часть сезона Зинченко провел в аренде в Ноттингем Форест, однако "лесники" пожелали досрочно прекратить сотрудничество с украинцем.

