"Один гол может все изменить": Тренер Леха рассказал, чего ждет от ответного матча с Шахтером

Наставник польской команды высказался о втором поединке с "горняками" в Лиге конференций.

Главный тренер познаньского Леха Нильс Фредериксен поделился мыслями об ответном матче 1/8 финала Лиге конференций с Шахтером.

Наставник польской команды верит, что его подопечные способны отыграться после поражения в первом поединке.

"Мы способны создавать много моментов. Один гол может все изменить. Мы не будем пытаться забить два гола в первые десять минут. Нам нужны спокойствие, точность и терпение с мячом. Я верю, что со временем наше качество позволит нам создавать больше моментов и реализовывать их.

Нам нужно больше контролировать мяч, чем в первом матче, и эффективнее реагировать, когда мы его теряем. Это будет иметь решающее значение", - приводит слова Фредериксена TVP Sport.

Напомним, что номинально домашний для Шахтера ответный матч с Лехом состоится в четверг, 19 марта, в польском Кракове на Городском стадионе имени Генрика Реймана и начнется в 22:00 по киевскому времени. В первом поединке "горняки" одержали победу со счетом 3:1.

Ранее главный тренер Шахтера Арда Туран также прокомментировал предстоящий матч против Леха.

