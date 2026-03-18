"Один гол может все изменить": Тренер Леха рассказал, чего ждет от ответного матча с Шахтером

Наставник польской команды высказался о втором поединке с "горняками" в Лиге конференций.
Вчера, 23:40       Автор: Игорь Мищук
Нильс Фредериксен / Getty Images

Главный тренер познаньского Леха Нильс Фредериксен поделился мыслями об ответном матче 1/8 финала Лиге конференций с Шахтером.

Наставник польской команды верит, что его подопечные способны отыграться после поражения в первом поединке.

"Мы способны создавать много моментов. Один гол может все изменить. Мы не будем пытаться забить два гола в первые десять минут. Нам нужны спокойствие, точность и терпение с мячом. Я верю, что со временем наше качество позволит нам создавать больше моментов и реализовывать их.

Нам нужно больше контролировать мяч, чем в первом матче, и эффективнее реагировать, когда мы его теряем. Это будет иметь решающее значение", - приводит слова Фредериксена TVP Sport.

Напомним, что номинально домашний для Шахтера ответный матч с Лехом состоится в четверг, 19 марта, в польском Кракове на Городском стадионе имени Генрика Реймана и начнется в 22:00 по киевскому времени. В первом поединке "горняки" одержали победу со счетом 3:1.

Ранее главный тренер Шахтера Арда Туран также прокомментировал предстоящий матч против Леха.

