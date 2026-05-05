Арсенал - Атлетико 1:0: обзор матча и результат игры 05.05.2026

"Канонирам" хватило одного гола для выхода в финал главного еврокубка.
Вчера, 23:54       Автор: Игорь Мищук
Арсенал победил Атлетико / Getty Images

Во вторник, 5 мая, лондонский Арсенал принимал на своем поле мадридский Атлетико в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов.

После ничейного результата 1:1 в первой встрече команда Микеля Артеты дома сумела выйти победителем из второго поединка, минимально обыграв "матрасников" со счетом 1:0.

Первый тайм соперники провели в позиционной борьбе с игровым преимуществом Арсенала. Однако добиться желаемого результата "канонирам" удалось только перед перерывом, когда на 44-й минуте Букайо Сака забил гол, как оказалось определяющий в этой встрече. Голкипер Атлетико Ян Облак среагировал на удар низом от Леандро Троссара, однако мяч во вратарской удачно отскочил на английского вингера, которому только оставалось добить его в сетку.

Во второй половине поединка Атлетико активизировался, однако не сумел выровнять положение. При этом у лондонской команды отличный шанс закрепить победный результат упустил Виктор Дьекереш, который, замыкая передачу с фланга, пробил слета из центра штрафной выше ворот.

В финале Лиги чемпионов Арсенал встретится с победителем противостояния между Баварией и ПСЖ, которые свой ответный матч проведут в среду, 6 мая. Первый поединок парижане выиграли со счетом 5:4.

Статистика матча Арсенал - Атлетико 1/2 финала Лиги чемпионов

Арсенал - Атлетико 1:0 (первый матч - 1:1)

Гол: Сака, 44

Ожидаемые голы (xG): 1.58 - 0.50
Владение мячом: 53% - 47%
Удары: 13 - 9
Удары в створ: 2 - 2
Угловые: 5 - 2
Фолы: 10 - 13

Арсенал: Райя - Уайт, Салиба, Габриэл, Калафиори (Инкапье, 58) - Райс, Льюис-Скелли (Субименди, 74) - Сака (Мадуэке, 58), Эзе (Эдегор, 58), Троссар (Мартинелли, 83) - Дьекереш.

Атлетико: Облак - Пубиль, Ле Норман (Серлот, 57), Ганцко, Руджери - Симеоне (Кардосо, 57), Льоренте, Коке, Лукман (Молина, 57) - Гризманн (Баэна, 66), Альварес (Альмада, 66).

Предупреждения: Пубиль, Коке.

