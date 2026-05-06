"Прекрасная история": Автор победного гола в матче с Атлетико оценил успех Арсенала
Игрок Арсенала Букайо Сака прокомментировал победу над Атлетико в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов.
Английский вингер отличился единственным голом во втором поединке с "матрасниками", который вывел лондонскую команду в финал еврокубка.
"Это так прекрасно. Вы можете увидеть, что это значит для нас, что это значит для болельщиков. Мы все очень счастливы.
В этой игре присутствовало высокое давление. Она много значила для обеих сторон, и нам удалось хорошо справиться с ситуацией и выйти в финал, так что мы счастливы.
Мой гол? В таких ситуациях я просто стараюсь остаться в игре. Иногда удача сопутствует тебе, иногда нет, но ты должен быть там, и я был там.
Это прекрасная история, и я надеюсь, что она хорошо закончится в Будапеште", - приводит слова Сака официальный сайт УЕФА.
