"Прекрасная история": Автор победного гола в матче с Атлетико оценил успех Арсенала

Игрок Арсенала Букайо Сака прокомментировал победу над Атлетико в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов.

Английский вингер отличился единственным голом во втором поединке с "матрасниками", который вывел лондонскую команду в финал еврокубка.

"Это так прекрасно. Вы можете увидеть, что это значит для нас, что это значит для болельщиков. Мы все очень счастливы.

В этой игре присутствовало высокое давление. Она много значила для обеих сторон, и нам удалось хорошо справиться с ситуацией и выйти в финал, так что мы счастливы.

Мой гол? В таких ситуациях я просто стараюсь остаться в игре. Иногда удача сопутствует тебе, иногда нет, но ты должен быть там, и я был там.

Это прекрасная история, и я надеюсь, что она хорошо закончится в Будапеште", - приводит слова Сака официальный сайт УЕФА.

