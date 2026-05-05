"Дальше Уордли не смотрю": Дюбуа высказался о потенциальной трилогии с Усиком

Британец оценил вероятность еще одной встречи в ринге с украинцем.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Даниэль Дюбуа рассказал, возможна ли трилогия с обладателем титулов WBC, WBA и IBF Александром Усиком.

Британский боксер отметил, что пока полностью сконцентрирован на ближайшем бое против чемпиона WBO Фабио Уордли, которого сначала нужно одолеть, прежде чем думать о еще одном поединке с украинцем.

"Я дальше боя с Уордли не смотрю. Это самый важный поединок для меня. А потом мы решим, с кем будем драться дальше.

Мы решили, что никто не будет диктовать нам, что делать. Мы сядем и решим, но сначала нужно выиграть этот бой", - сказал Дюбуа в комментарии Fight Hub TV.

Напомним, что бой Уорди - Дюбуа состоится 9 мая в Манчестере.

Ранее сообщалось, что Усику подобрали следующего соперника после его ближайшего поединка против Рико Верховена.

