Усику подобрали следующего соперника после Верховена
Обладатель титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик может провести защиту пояса Всемирного боксерского совета в случае успешного выступления в ближайшем бою против кикбоксера Рико Верховена.
Как сообщает журналист Майк Коппинджер, глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх планирует свести в ринге украинского боксера с временным чемпионом WBC Агитом Кабайелом.
"Турки Аль аш-Шейх планирует встретиться с Александром Усиком, чтобы обсудить титульный бой против Агита Кабайела позже в этом году в Германии, если Усик победит Рико Верховена 23 мая у пирамид Гизы", - написал Коппинджер в сети Х.
.@Turki_alalshikh plans to sit down with Oleksandr Usyk to discuss a Ring Magazine heavyweight title fight against Agit Kabayel later this year in Germany if Usyk defeats Rico Verhoeven on May 23 at the Pyramids of Giza, @ringmagazine has learned.
Напомним, что свой ближайший поединок против Верховена Усик проведет 23 мая в египетской Гизе.
