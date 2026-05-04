Усику подобрали следующего соперника после Верховена

Турки планирует организовать украинскому чемпиону бой до конца этого года.
Сегодня, 10:28       Автор: Игорь Мищук
Александр Усик / Getty Images

Обладатель титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик может провести защиту пояса Всемирного боксерского совета в случае успешного выступления в ближайшем бою против кикбоксера Рико Верховена.

Как сообщает журналист Майк Коппинджер, глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх планирует свести в ринге украинского боксера с временным чемпионом WBC Агитом Кабайелом.

"Турки Аль аш-Шейх планирует встретиться с Александром Усиком, чтобы обсудить титульный бой против Агита Кабайела позже в этом году в Германии, если Усик победит Рико Верховена 23 мая у пирамид Гизы", - написал Коппинджер в сети Х.

Напомним, что свой ближайший поединок против Верховена Усик проведет 23 мая в египетской Гизе.

