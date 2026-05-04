Уайт вызвал на бой Чисору, предложив устроить трилогию

Британец готов разделить ринг с соотечественником, передумавшим завершать карьеру.
Сегодня, 11:07       Автор: Игорь Мищук
Диллиан Уайт / Getty Images

Бывший претендент на титул в супертяжелом весе Диллиан Уайт вызвался на бой против Дерека Чисоры.

Британский боксер заявил, что с удовольствием устроил бы трилогию с соотечественником.

"Он говорил, что хочет подраться со мной и не завершит карьеру. Мало боксеров проводило за свою карьеру трилогии. Я бы с удовольствием снова подрался с ним. Я думаю, что наша трилогия была бы отличной, потому что мы оба находимся на той стадии карьеры, когда не будем много бегать по рингу. Мы будем стоять и обмениваться ударами. Я не нравлюсь ему, а он не нравится мне. Он не хочет проигрывать мне, а я не хочу проигрывать ему.

Я уже однажды его усыпил. Я подарил ему один из лучших снов в его жизни. Так что было бы здорово подраться. Фанаты хотят увидеть хорошие бои. Они хотят увидеть, как достойные супертяжи устраивают достойную рубку, и наш бой будет таким. Так что я с радостью провел бы его. Если Дерек настроен серьезно, он знает, где меня найти. Я подерусь с Чисорой хоть завтра", - приводит слова Уайта Sky Sports.

Напомним, что в 2016 году Уайт одолел Чисору раздельным решением судей, а в 2018 году нокаутировал соперника во втором поединке.

Ранее Чисора заявил о желании провести реванш с Деонтеем Уайлдером.

