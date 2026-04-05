"Я заботился о Дереке": Уайлдер оценил свою победу над Чисорой

Американский экс-чемпион высказался об успешном выступлении.
Вчера, 22:57       Автор: Игорь Мищук
Уайлдер одолел Чисору / Getty Images
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер прокомментировал свою победу в бою против Дерека Чисоры.

Американский боксер признался, что не хотел нанести серьезный урон своему оппоненту.

"Мне было очень весело. Мне нужно было восстановиться, для этого потребовалось много времени, но я вернулся. Я знал, что Дерек выйдет на ринг и отдаст все силы в своем прощальном бою.

Когда я увидел в ринге глаза и пульсирующие виски Дерека, я сказал ему: "Брат, тебе нужно жить ради твоих детей. Я не хочу причинить тебе урон. Я очень тебя люблю". Я начал развлекаться, поскольку видел, что мой брат получает ущерб. Вот что такое бокс. Слишком много жизней потеряно на ринге. Я заботился о Дереке", - приводит слова Уайлдера BoxingScene.

Напомним, что Уайлдер одолел Чисору раздельным решением судей.

