Усик показал рекордный результат на взвешивании перед боем с Верховеном

При этом украинский чемпион существенно легче своего оппонента.

Обладатель титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик уже вскоре встретится в ринге с кикбоксером Рико Верховеном.

Поединок украинца и нидерландца станет главным событием вечера бокса "Glory in Giza: Undefeated Icons" и состоится 23 мая в египетском городе Гиза возле пирамид.

Читай также: Усик vs Верховен — кто победит: прогнозы звезд бокса

Накануне боя будущие соперники прошли процедуру взвешивания, по итогам которой Усик показал рекордный вес в карьере. Под украинцем весы показали 105,8 кг. До этого максимальный вес украинского боксера был перед предыдущим поединком с Даниэлем Дюбуа в июле прошлого года - 103,1 кг.

Верховен же оказался существенно тяжелее Усика. Нидерландский боец потянул на 117,3 кг.

Результаты взвешивания Усик - Верховен:

Александр Усик - 105,8 кг

- 105,8 кг Рико Верховен - 117,3 кг

Церемониальная процедура взвешивания также состоится в пятницу, 22 мая, и начнется в 20:00 по киевскому времени.

Ранее директор команды Усика оценил Верховена.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!