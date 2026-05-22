Усик - Верховен: онлайн-трансляция церемонии взвешивания

Вашему вниманию прямая трансляция процедуры взвешивания украинского и нидерландского бойцов перед поединком.

Украинский чемпион мира по версиям WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик в своем ближайшем бою встретится в ринге с нидерландским кикбоксером Рико Верховеном.

Поединок возглавит боксерское шоу "Glory in Giza: Undefeated Icons", которое состоится в субботу, 23 мая, в египетском городе Гиза возле пирамид.

Накануне боя, в пятницу, 22 мая, пройдет традиционная церемония взвешивания будущих соперников.

При этом на техническом взвешивании Усик показал рекордный вес в карьере - 105,8 кг, тогда как результат Верховена составил 117,3 кг.

Церемониальная процедура взвешивания бойцов начнется в 20:00 по киевскому времени.

