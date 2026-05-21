Усик vs Верховен — кто победит: прогнозы звезд бокса

Поединки в супертяжелом дивизионе всегда вызывают огромный интерес не только у обычных зрителей, но и у профессиональных представителей этого вида спорта.

Не стал исключением и бой между действующим чемпионом мира Александром Усиком и легендой кикбоксинга Рико Верховеном, для которого это будет всего лишь второй боксерский поединок в карьере.

Большинство отдает предпочтение Усику, однако давайте посмотрим, что говорят боксеры, тренеры и эксперты перед боем.

Бен Эдвардс (австралийский кикбоксер и боксер):

"Я уверен, что у Рико будут хорошие моменты в бою, потому что у него нет классического боксерского ритма, и из-за этого он может быть неудобным соперником для Усика. Но все же это должна быть уверенная победа Усика".

Не смог пройти мимо этого поединка бывший соперник Усика и один из самых известных боксеров в истории Тайсон Фьюри:

"Верховен — большой парень, не так ли? Мощный правый удар. Но Усик уже дрался со многими правшами, которые умеют нокаутировать соперников — вспомните хотя бы Энтони Джошуа или Даниэля Дюбуа.

Он уже встречался с большими бойцами похожего стиля. Да, Рико — большой и сильный парень, у него есть шанс. Кто знает, что может произойти на ринге? Усику уже 39 лет, если не ошибаюсь.

Но важный момент в том, что у него всего 24 профессиональных боя. У него не так много “износа”, как у многих других. К тому же профессионалом он стал только в конце 2013 года, поэтому думаю, что с ним все будет хорошо".

Источник: Getty Images

Очень интересное мнение высказал коллега Верховена — легендарный британский кикбоксер Лиам Харрисон:

"Думаю, если Рико хочет получить хоть какое-то преимущество, ему придется бить Усика по ногам! В боксерском поединке никто не способен победить Усика, неважно, кто это будет. Он — лучший супертяжеловес планеты и лучший представитель своего поколения. Если такие бойцы, как Тайсон Фьюри или Энтони Джошуа, не смогли его сломать, то, боюсь, этого уже не сможет сделать никто".

Бывший абсолютный чемпион Энди Руис также поделился своим мнением и считает, что "без ног" у нидерландского претендента очень мало шансов:

"Усик должен победить. Он очень опытный боец. Он чемпион. Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе. Но я слышал, как многие говорили, что ему стоит быть осторожным с Верховеном. Это совсем не шуточный соперник.

Я видел несколько видео, где он работает по мешку, видел некоторые его бои. Но все же думаю, что Усик его победит, особенно если Верховен не сможет использовать свои ноги".

Легендарный тренер Тедди Атлас отметился очень нетривиальным сравнением, комментируя возможность победы Верховена.

"Мы не увидим сенсации. Этот бой должен легко завершиться в пользу Усика. Верховен — легендарный кикбоксер, который не проигрывает с 2015 года, и за это ему нужно отдать должное. Но в профессиональном боксе он провел лишь один поединок против специально подобранного соперника, поэтому сейчас имеет рекорд 1-0. Но его рекорд будет 1-1, а не 2-0. Бой пройдет возле пирамид, а потому у нас больше шансов увидеть воскрешение Тутанхамона, чем победу Верховена".

Источник: Getty Images

Украинский тяжеловес Владислав Сиренко не очень доволен тем, что это будет чемпионский бой, ведь соперник Усика этого не заслужил.

"Я ничего особенного не ожидаю. Понятно, что Усик — явный фаворит. Здесь человек из другого вида спорта. Да, крепкий, да, с ударом, да, большой. Но он из другого вида спорта.

Нганну был таким же — крепким и мощным. Возможно, Верховен, как Нганну в бою с Фьюри, продержится все раунды, а возможно, сразу упадет, как это произошло с Нганну в поединке с Джошуа. Не думаю, что это будет какое-то шоу. Думаю, это будет настоящий бой, ведь на кону все же будет стоять титул".

Экс-чемпион мира по боксу Тони Беллью прокомментировал возможность недооценки соперника со стороны украинского боксера и рассказал, как именно Александр добудет победу:

"Я не верю, что Усик недооценит Верховена. Александр — идеальный профессионал. Вы никогда не застанете этого парня врасплох. Нужно очень рано встать с постели, чтобы застать его неподготовленным.

Думаю, этот бой будет очень захватывающим на протяжении шести, семи, возможно, восьми раундов. Считаю, что Александр сначала присмотрится к Рико. Он проанализирует, что тот делает. Поймет, как на него влияют финты и в какую сторону его можно выманить.

Как только Усик все это разберет, он избавится от Верховена. У него просто будет слишком много преимуществ. Так происходит со всеми его соперниками".

Источник: Getty Images

Еще один известный украинский боксер Сергей Деревянченко дал прогноз, сколько именно сможет продержаться Верховен:

"У меня нет особых ожиданий. Боксер будет драться с кикбоксером по правилам бокса, поэтому Усик является абсолютным фаворитом. Здесь я вижу полное доминирование. Мой прогноз? Нокаут от Усика где-то в средних раундах".

Однако не все так категорично считают, что победу на 100% одержит именно Усик. Есть люди, которые придерживаются другого мнения.

Джаррелл Миллер — американский боксер (28-1-2, 22 КО) и кикбоксер (22-2, 10 КО) — хорошо знает нидерландца:

"Рико — очень серьезный боец. Он точно не слабак. Я хорошо знаю сцену кикбоксинга, ведь сам пересекался с Рико Верховеном. Glory, K-1 — он феноменальный боец в своем виде спорта. Если смотреть на статистику, то, конечно, фаворитом является Усик. Да, Усик — это Усик, и все ожидают его победы. Но я все равно поддерживаю своего парня. Я ставлю на Рико".

Источник: Getty Images

А вот бывший соперник Усика Дерек Чисора в одном из интервью убеждал своих собеседников, что Усик не сможет победить:

"Я думаю, что Усик проиграет этот бой в Египте. Говорю вам — кикбоксер победит. Верховен выиграет этот бой, а потом мы увидим реванш".

На сайте betking можно поставить на победу Александра Усика с коэффициентом 1,05, тогда как потенциальный успех Верховена оценивается коэффициентом 8,5. Эксперты также считают более вероятным то, что бой продлится всего 1–5 раундов. На это событие коэффициент составляет 1,71.

РЕКЛАМА

21+

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 26.04.2021 року, видана ТОВ СЛОТС Ю.ЕЙ. на підставі Рішення КРАІЛ від 12.04.2021 року №150 зі змінами

Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 05.12.2024 року, видана ТОВ СЛОТС Ю.ЕЙ. на підставі Рішення КРАІЛ від 21.11.2024 року №559

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!