iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Ханси Флик принял решения касательно Рэшфорда

Каталонцы ищут способ уговорить МЮ снизить сумму за форварда.
Сегодня, 14:28       Автор: Валентина Чорноштан
Маркус Рэшфорд / Getty Images
Маркус Рэшфорд / Getty Images

Следующие недели станут для Маркуса Рашфорда решающими. Об этом сообщает Fichajes.

Напомним, что опция выкупа нападающего составляет 30 миллионов евро, и Манчестер Юнайтед не собирается уменьшать эту сумму.

Тем временем Ханси Флик сообщил спортивному директору Барселоны, что хочет видеть англичанина в составе на следующий сезон.

Итак, каталонский клуб разрабатывает стратегию, чтобы МЮ уменьшил сумму опции выкупа. Добавим, что Рашфорд не имеет гарантированного места в проекте клуба, а его продажа освободила бы место в зарплатной ведомости.

К слову, стал известен вердикт по апелляции Саутгемптона в Чемпионшипе.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Маркус Решфорд ФК Манчестер Юнайтед

Статьи по теме

Команда Месси близка к подписанию игрока МЮ Команда Месси близка к подписанию игрока МЮ
Барселона вернется к правилу 1 к 1 Барселона вернется к правилу 1 к 1
Барселона отказалась от идеи приобретения лидеров Ювентуса и Ман Сити Барселона отказалась от идеи приобретения лидеров Ювентуса и Ман Сити
Защитник Челси - цель номер один для Атлетико Защитник Челси - цель номер один для Атлетико

Видео

Чернигов - Динамо 1:3: Видео голов и лучших моментов финала Кубка Украины
Чернигов - Динамо 1:3: Видео голов и лучших моментов финала Кубка Украины

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: матч УПЛ и Бундеслиги
просмотров
Свитолина стала трехкратной чемпионкой турнира WTA 1000 в Риме
просмотров
Лучшие бомбардиры за всю историю чемпионата Украины по футболу: Ярмоленко догнал Реброва и вплотную приблизился к лидеру
просмотров
УПЛ: Заря поделила очки с Полесьем, Кудривка обыграла ЛНЗ
просмотров

Последние новости

Гимнастика14:54
Украина подаст апелляцию на решение FIG относительно национальных атрибутов страны-агрессора
Европа14:28
Ханси Флик принял решения касательно Рэшфорда
Бокс13:59
Уоррен готовит арену на реванш Дюбуа - Уордли
Сборные13:28
Лидер Лейкерс не поможет своей сборной в квалификации к ЧМ-2027
Европа12:53
Стало известно, кто заменит Моуринью в Бенфике
Формула 112:29
"Тормоза откажут": Инженер Феррари ошарашил признанием перед Гран-при Канады
Европа11:54
Бавария хочет бесплатно подписать звезду Ман Сити
Бокс11:24
"Раньше я думал: что за х**ня?": Усик выступил с неожиданным заявлением перед боем с Верховеном
НБА10:49
Карузо установил достижение среди резервистов в финалах конференции
Европа10:21
Стал известен вердикт по апелляции Саутгемптона в Чемпионшипе
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK