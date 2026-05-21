Стало известно, кто заменит Моуринью в Бенфике
Марку Силва, который возглавил Фулхэм с лета 2021 года, переедет на родину, чтобы стать тренером Бенфики.
Отмечается, что португальский клуб договорился с 48-летним специалистом о контракте.
Журналист добавляет, что официально о назначении должно быть объявлено в ближайшее время.
🚨 BREAKING— Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) May 21, 2026
🦅 🔴 Marco Silva is set to become the new head coach of SL Benfica!
⚪️ The Portuguese club has reached an agreement with the Fulham FC manager, who had prioritized a return to his home country.
💬 Official announcement is expected in the coming days. #transfers pic.twitter.com/7Ud9hJ96kx
Напомним, что в этом сезоне английский Фулхэм занимает 13-е место в таблице АПЛ, набрав 49 очков в 37 матчах.
