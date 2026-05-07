Бенфика теряет надежду сохранить Моуринью

Переговоры о контракте остановлены.
Сегодня, 09:51       Автор: Валентина Чорноштан
Жозе Моуринью / Getty Images

Внутри Бенфики осознали, что этот сезон для их наставника Жозе Моуриньо станет последним.

По данным источника, переговоры между клубом и португальским тренером ни к чему не привели.

Сейчас, в общем, работа над заключением нового соглашения с 63-летним специалистом поставлена на паузу.

Лиссабонский клуб уже собирается искать преемника Моуриньо, поскольку уверены, что он покинет команду. Напомним, ранее Жозе тренировал Реал с 2010 по 2013 год.

Тем временем  в испанской команде уже шесть игроков отказались общаться со своим текущим наставником.

