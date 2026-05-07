Звезда Лейкерс рассказал о сроках восстановления

Защитник Лейкерс Лука Дончич рассказал о лечении и реабилитации после растяжения задней поверхности бедра второй степени.

Я просто делаю все, что от меня требуется. Каждый день выполняю необходимые упражнения, восстанавливаюсь и работаю. Врачи изначально говорили о восьми неделях. Поэтому я просто иду день за днем и чувствую себя все лучше.

Напомним, что повреждение он получил более месяца назад, и на текущий момент пока не допущен к полноценным контактным тренировкам.

"Думаю, все знают, что Испания — одна из лучших стран для таких процедур. Мы согласовали это с врачами Лейкерс, так что все были за. Я хорошо знаю и доверяю многим специалистам в Испании", — сказал словенец.

