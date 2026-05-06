Защитник Шахтера на радаре европейских клубов

Защитник Шахтера Винисиус Тобиас может покинуть команду уже летом, пишет TransferFeed.

Сообщается, что 22-летний бразилец стал ключевой целью для Наполи.

Спортивный директор неаполитанцев Джованни Манна готов лично провести переговоры с Шахтером.

Донецкий клуб же готов отпустить Тобиаса и оценвиает его в 20-25 млн евро. При этом за игроком следят и другие европейские гранды.

В текущем сезоне у Винисиуса Тобиаса 38 матчей, в которых он записла на свой счет два гола и три ассиста.

