Русский Українська
Защитник Шахтера на радаре европейских клубов

Винисиус Тобиас очень интересен Наполи.
Вчера, 23:40       Автор: Андрей Безуглый
Винисиус Тобиас / shakhtar.com

Защитник Шахтера Винисиус Тобиас может покинуть команду уже летом, пишет TransferFeed.

Сообщается, что 22-летний бразилец стал ключевой целью для Наполи.

Спортивный директор неаполитанцев Джованни Манна готов лично провести переговоры с Шахтером.

Донецкий клуб же готов отпустить Тобиаса и оценвиает его в 20-25 млн евро. При этом за игроком следят и другие европейские гранды.

В текущем сезоне у Винисиуса Тобиаса 38 матчей, в которых он записла на свой счет два гола и три ассиста.

Ранее также сообщалось, что и сами "горняки" готовят трансфер.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Винисиус Тобиас

