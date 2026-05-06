Одноклубник Довбика может продолжить карьеру в Барселоне

Защитник Ромы Эван Ндика может покинуть римский клуб, пишет La Gazzetta dello Sport.

26-летний ивуариец интересен Ювентусу и Барселоне.

Римляне оценивают защитника в 40 млн евро, который, например, Ювентус точно не готов платить. Однако туринцы готовы предложить обмена на Тена Копмейнерса.

Каталонцы же пока еще не определись с кандидатурами на позицию защитника и просто анализируют рынок. Ндика входит в их сферу интересов, однако цена также может стать препятствием.

В текущем сезоне Эван Дика провел 40 матчей, в которых забил пять голов.

Ранее также сообщалось, что Барселона заработает 11 млн евро.

