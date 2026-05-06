Легенда сборной Франции назвал команду, от которой ожидает сюрприза

Десайи будет болеть за Португалию.
Сегодня, 18:30       Автор: Андрей Безуглый
Марсель Десайи / Getty Images

Бывший защитник сборной Франции Марсель Десайи поделился своими ожиданиями от ЧМ-2026.

Десайи пошутил, что болеть будет конечно за Францию, однако Испания может составить ей конкуренцию.

Однако личным предпочтением Десайи была бы победу Португалии, так как Роналду заслужил поднять трофей.

Я должен сказать, что Франция победит, иначе Дешам меня убьет. Дидье может выставить два разных состава команды. Потенциал Франции огромен, то же самое можно сказать и об Испании.

Но сюрпризом может стать Португалия. У них талантливые игроки. Я бы хотел, чтобы Роналду получил награду, как Месси. Пусть Криштиану получит свою награду.

Если Франция не сможет победить, я скажу, что Португалия может преподнести сюрприз

Ранее также президент ФИФА прокомментировал участие сборной Ирана.

 

