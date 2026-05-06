Барселона нашла замену Левандовски

Сменит поляка на португальца.
Сегодня, 14:28       Автор: Валентина Чорноштан
Гонсалу Рамос / Getty Images

Так как Роберт Левандовски принял решение не продолжать свою карьеру в каталонской команде, Барселона нашла ему преемника.

Им, по сообщениям источника, стал 24-летний Гонсалу Рамос, игрок ПСЖ, который в этом сезоне чемпионата Франции сумел забить 6 голов и отдать 1 ассист в 27 матчах.

Отмечается, что из-за того, что португалец имеет роль резервного игрока, он хочет покинуть парижан ради команды, которая будет чаще выпускать его в стартовом составе.

Добавим, что игрок может обойтись Барселоне всего лишь в 30 млн евро, что очень привлекательно для боссов каталонского клуба. К слову, контракт Гонсалу с ПСЖ рассчитан до лета 2028 года.

Тем временем Бавария рассматривает подписание брата звезды ПСЖ.

