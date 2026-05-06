МЮ собирается подписать бразильскую звезду

Согласовывает трансфер Эдерсона.
Сегодня, 13:49       Автор: Валентина Чорноштан
Эдерсон / Getty Images
Манчестер Юнайтед начал первый этап переговоров с хавбеком Аталанты. Об этом сообщает TeamTalk.

По информации источника, "красные дьяволы" хотят усилить линию полузащиты и считают лучшим вариантом подписание Эдерсона.

Ранее МЮ интересовался услугами Эллиота Андерсона из Ноттингем Форест, но в клубе считают, что игрок "лесников" предпочтет перейти в Манчестер Сити, нежели в Юнайтед.

Добавим, что боссы Аталанты дали добро на переход Эдерсена в английскую команду. Отмечается, что за бразильца манкунианцы готовы отдать около 40 млн евро.

К слову, еще один клуб, который следит за хавбеком, сейчас демонстрирует лучший показатель "сухих" матчей за три десятилетия.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Юнайтед

