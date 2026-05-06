iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Арсенал демонстрирует лучший показатель "сухих" матчей за три десятилетия

Команда Артеты держит оборону.
Сегодня, 10:39       Автор: Валентина Чорноштан
Букайо Сака / Getty Images
Букайо Сака / Getty Images

Накануне в рамках Лиги чемпионов Арсенал с минимальным счётом 1:0 одолел Атлетико.

Тем самым команда Микеля Артеты повторила рекорд по "сухим" матчам сезона-1993/94, а именно 30 игр без пропущенных голов за сезон.

Добавим, что у Арсенала также 3 "сухие" победы и ничья в последних 4 матчах. В полуфинале ЛЧ команда одолела Атлетико, добавим что первый матч завершился ничьей.

Позже, уже в рамках АПЛ, "канониры" разгромили Фулхэм (3:0), а 25 апреля победили Ньюкасл (1:0). Их предстоящая игра в чемпионате Англии состоится 10 мая против Вест Хэма.

К слову, вы можете посмотреть анонс и прогноз второго полуфинального матча ЛЧ: Бавария – ПСЖ.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Арсенал Лондон

Статьи по теме

Первый финалист: Арсенал победил Атлетико в полуфинале Лиги чемпионов - видео матча Первый финалист: Арсенал победил Атлетико в полуфинале Лиги чемпионов - видео матча
"Прекрасная история": Автор победного гола в матче с Атлетико оценил успех Арсенала "Прекрасная история": Автор победного гола в матче с Атлетико оценил успех Арсенала
Арсенал одолел Атлетико в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов Арсенал одолел Атлетико в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов
Чемпионы Португалии выкупили арендованного у Арсенала защитника Чемпионы Португалии выкупили арендованного у Арсенала защитника

Видео

Первый финалист: Арсенал победил Атлетико в полуфинале Лиги чемпионов - видео матча
Первый финалист: Арсенал победил Атлетико в полуфинале Лиги чемпионов - видео матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2026: Ицзэ ведет в финале против Мерфи после третьей сессии
просмотров
Футбол сегодня: ответный матч ЛЧ Бавария - ПСЖ
просмотров
УПЛ: Рух уступил дома Заре
просмотров
Плей-офф НБА: Детройт и Оклахома повели в серии второго раунда
просмотров

Последние новости

Европа11:26
Барселона приняла решения касательно Феррана Торреса
Формула 110:57
Ф-1 обсуждает новый слот для отменённых гонок
Европа10:39
Арсенал демонстрирует лучший показатель "сухих" матчей за три десятилетия
Бокс10:02
Усик может провести бой с Кабаелом в Германии
Другое09:40
Награда за характер: участник Olympic Dreams Денис Тупицкий отмечен Президентом Украины
Европа09:36
Ливерпуль включился в борьбу за защитника Борнмута
Лига Чемпионов09:10
Бавария – ПСЖ: анонс полуфинала Лиги чемпионов
НХЛ09:09
Плей-офф НХЛ: Миннесота уступила Колорадо
НБА08:52
Плей-офф НБА: Детройт и Оклахома повели в серии второго раунда
НБА08:49
Плей-офф НБА: Детройт справился с Кливлендом, Лейкерс уступил Оклахоме
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK