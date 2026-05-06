Арсенал демонстрирует лучший показатель "сухих" матчей за три десятилетия

Накануне в рамках Лиги чемпионов Арсенал с минимальным счётом 1:0 одолел Атлетико.

Тем самым команда Микеля Артеты повторила рекорд по "сухим" матчам сезона-1993/94, а именно 30 игр без пропущенных голов за сезон.

Добавим, что у Арсенала также 3 "сухие" победы и ничья в последних 4 матчах. В полуфинале ЛЧ команда одолела Атлетико, добавим что первый матч завершился ничьей.

Позже, уже в рамках АПЛ, "канониры" разгромили Фулхэм (3:0), а 25 апреля победили Ньюкасл (1:0). Их предстоящая игра в чемпионате Англии состоится 10 мая против Вест Хэма.

