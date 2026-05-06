iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Ливерпуль включился в борьбу за защитника Борнмута

Сенеси может перейти к "красным", несмотря на договоренность с Тоттенхэмом.
Сегодня, 09:36       Автор: Валентина Чорноштан
Маркос Сенеси / Getty Images
Маркос Сенеси / Getty Images

Представители Маркоса Сенеси договорились с Тоттенхэмом о том, что защитник перейдёт к ним этим летом. Однако из-за интереса со стороны Ливерпуля он рассматривает вариант перехода в клуб из Мерсисайда после завершения сезона.

Отмечается, что соглашение 28-летнего аргентинца с Тоттенхэмом было достигнуто при условии, что он присоединится к команде, если лондонский клуб сохранит место в АПЛ.

Ливерпуль внимательно следит за ситуацией. Издание добавляет, что попытка перехватить Сенеси у Тоттенхэма будет зависеть от Ибраимы Конате, который до сих пор не продлил контракт с клубом.

От решений Конате относительно своего будущего будет зависеть, будут ли "красные" предпринимать шаги по трансферу центрального защитника Борнмута.

Тем временем Шахтёр возобновил интерес к 18-летнему таланту из Гремио.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль борнмут тоттенхэм

Статьи по теме

Манчестер Юнайтед в ярком матче обыграл Ливерпуль Манчестер Юнайтед в ярком матче обыграл Ливерпуль
Ливерпуль готовит 45 млн евро за 20-летнего вингера Барселоны Ливерпуль готовит 45 млн евро за 20-летнего вингера Барселоны
Ливерпуль рискует потерять ключевого хавбекка на фоне затянувшихся переговоров Ливерпуль рискует потерять ключевого хавбекка на фоне затянувшихся переговоров
Не Саудовская Аравия. Салах выбирает новый вызов в Европе Не Саудовская Аравия. Салах выбирает новый вызов в Европе

Видео

Первый финалист: Арсенал победил Атлетико в полуфинале Лиги чемпионов - видео матча
Первый финалист: Арсенал победил Атлетико в полуфинале Лиги чемпионов - видео матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2026: Ицзэ ведет в финале против Мерфи после третьей сессии
просмотров
Футбол сегодня: ответный матч ЛЧ Бавария - ПСЖ
просмотров
УПЛ: Рух уступил дома Заре
просмотров
Плей-офф НБА: Детройт и Оклахома повели в серии второго раунда
просмотров

Последние новости

НБА11:49
Форвард Лейкерс выбыл до конца серии с Оклахомой
Европа11:26
Барселона приняла решения касательно Феррана Торреса
Формула 110:57
Ф-1 обсуждает новый слот для отменённых гонок
Европа10:39
Арсенал демонстрирует лучший показатель "сухих" матчей за три десятилетия
Бокс10:02
Усик может провести бой с Кабаелом в Германии
Другое09:40
Награда за характер: участник Olympic Dreams Денис Тупицкий отмечен Президентом Украины
Европа09:36
Ливерпуль включился в борьбу за защитника Борнмута
Лига Чемпионов09:10
Бавария – ПСЖ: анонс полуфинала Лиги чемпионов
НХЛ09:09
Плей-офф НХЛ: Миннесота уступила Колорадо
НБА08:52
Плей-офф НБА: Детройт и Оклахома повели в серии второго раунда
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK