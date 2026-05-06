Ливерпуль включился в борьбу за защитника Борнмута

Сенеси может перейти к "красным", несмотря на договоренность с Тоттенхэмом.

Представители Маркоса Сенеси договорились с Тоттенхэмом о том, что защитник перейдёт к ним этим летом. Однако из-за интереса со стороны Ливерпуля он рассматривает вариант перехода в клуб из Мерсисайда после завершения сезона.

Отмечается, что соглашение 28-летнего аргентинца с Тоттенхэмом было достигнуто при условии, что он присоединится к команде, если лондонский клуб сохранит место в АПЛ.

Ливерпуль внимательно следит за ситуацией. Издание добавляет, что попытка перехватить Сенеси у Тоттенхэма будет зависеть от Ибраимы Конате, который до сих пор не продлил контракт с клубом.

От решений Конате относительно своего будущего будет зависеть, будут ли "красные" предпринимать шаги по трансферу центрального защитника Борнмута.

Тем временем Шахтёр возобновил интерес к 18-летнему таланту из Гремио.

