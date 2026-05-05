Награда за характер: участник Olympic Dreams Денис Тупицкий отмечен Президентом Украины

Участник международного проекта Olympic Dreams Денис Тупицкий отмечен государственной наградой — часами от Президента Украины Владимир Зеленский.
Денис Тупицкий и Владимир Зеленский
Награду спортсмен получил за профессионализм, мужество и выдержку.

Денис Тупицкий — военнослужащий Службы безопасности Управления государственной охраны Украины, с первых дней полномасштабного вторжения принимал активное участие в обороне Киева. Сегодня он продолжает свой путь как на службе, так и в спорте, достойно представляя Украину на международной арене.

Денис — один из тех спортсменов, которые сегодня формируют новое поколение украинского спорта. Он является многократным призером международных и национальных соревнований, а в марте 2026 года завоевал золотую медаль на этапе Кубка Европы в Риге.

Турнир, который прошел 21–22 марта в Риге, собрал 254 спортсмена из 27 стран и имел  важное значение для формирования международного рейтинга.

В весовой категории до 60 кг Денис уверенно прошёл турнирную дистанцию, одолев соперников из Великобритании, Нидерландов и Италии. В финале встретились два украинских спортсмена — Денис Тупицкий и Сергей Ким. В напряженной борьбе победу одержал Тупицкий.

По итогам выступления спортсмен выполнил норматив мастера спорта Украины международного класса.

Это яркий пример того, как системная проектная поддержка молодых спортсменов в сложных условиях помогает достигать наилучших результатов.

Инициатор проекта Olympic Dreams Анатолий Бойко отметил:

«Мы запустили проект поддержки олимпийского резерва Olympic Dreams, чтобы украинские спортсмены не потеряли шанс развиваться даже в самые сложные времена. Сегодня мы видим результат не только в виде медалей. История Дениса — это про силу характера, про ответственность и про будущее страны. Именно такие люди формируют новое поколение Украины — и в спорте, и вне его».

Денис Тупицкий с Анатолием Бойко, инициатором проекта Olympic Dreams
