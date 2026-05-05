Хэмилтон указал на проблему Феррари
Считает, команда может бороться за победы после доработок.
Пилот Феррари Льюис Хэмилтон подвёл итоги Гран-при Майами.
Семикратный чемпион заявил, что обновления двигателя во время апрельской паузы позитивно повлияли на болид, но добавил, что не во всех аспектах.
Прямо сейчас нам очень сложно бороться с мощностью двигателей Мерседес и Ред Булл — у них обоих сейчас есть огромное преимущество над Феррари.
"В остальном же у нас есть просто отличная машина - возможно, вообще лучшая в пелотоне, так что нам нужно решить имеющиеся проблемы. Потому что, если мы сумеем это сделать, то сможем бороться за победы", — приводит слова британца Formula Passion.
